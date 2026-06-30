L'abandon du style traditionnel a coûté cher à Koeman

Après la défaite des Pays-Bas face au Maroc aux tirs au but en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026, la tactique de Ronald Koeman a été vivement critiquée.

L'ancien attaquant de l'équipe de France, Thierry Henry, s'est dit surpris de voir les Pays-Bas aligner cinq défenseurs. Selon lui, cette décision a montré que l'équipe avait peur du Maroc.

Koeman a choisi cinq défenseurs

Ronald Koeman a utilisé un schéma tactique inhabituel pour ce match décisif.

Les Pays-Bas sont entrés sur le terrain avec cinq défenseurs, privilégiant la stabilité défensive.

Cependant, cette décision n'a pas porté ses fruits. Après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire et prolongations, le Maroc l'a emporté 3-2 aux tirs au but.

« Vous avez montré que vous aviez peur du Maroc »

Thierry Henry a ouvertement critiqué les choix tactiques de Koeman.

« En réalité, avec cette décision, vous avez montré que vous aviez peur du Maroc », a-t-il déclaré.

Selon l'ancien footballeur, une décision aussi risquée n'est jugée qu'en fonction du résultat.

« Si vous gagnez, vous avez raison. Si vous perdez, vous avez tort ».

Qu'est-ce qui a surpris Henry ?

Henry a souligné qu'il était difficile de comprendre pourquoi les Pays-Bas avaient abandonné leur style de jeu traditionnel.

Les Pays-Bas sont généralement reconnus comme une équipe basée sur :

la possession du ballon ;

les actions offensives ;

un pressing haut ;

l'utilisation de larges ailes

comme piliers de son jeu.

C'est pourquoi le schéma à cinq défenseurs a été une décision inattendue pour Henry.

« Pour être honnête, j'ai été très surpris par ce schéma, car les Pays-Bas ne jouent normalement pas dans ce style », a-t-il déclaré sur Fox.

Le Maroc a-t-il également dominé la bataille tactique ?

Bien que les Pays-Bas aient mené au score, le Maroc a égalisé à la 91e minute.

Aucun but n'a été marqué durant les prolongations, et les joueurs africains se sont montrés plus lucides lors de la séance de tirs au but.

Statistique Résultat Temps réglementaire et prolongations 1-1 Tirs au but 2-3 Vainqueur Maroc Équipe éliminée Pays-Bas

La décision de Koeman fera l'objet de longs débats

Henry a reconnu que Koeman avait sa propre vision tactique. Cependant, le résultat étant négatif, le schéma à cinq défenseurs est désormais discuté comme l'une des causes principales de la défaite néerlandaise.

En phase éliminatoire, une seule décision de l'entraîneur peut sceller le destin de toute l'équipe. Le choix de Koeman ne s'est pas justifié cette fois.

Selon vous, la défaite des Pays-Bas est-elle due à la tactique de Koeman ou à l'incapacité des joueurs à saisir les opportunités ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.