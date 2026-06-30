Des batteries de millions de dollars volées à l'usine Tesla : un schéma criminel révélé

La société Tesla, dirigée par Elon Musk, a été victime d'une série de vols majeurs à son usine Gigafactory dans l'État du Nevada. Il s'avère que des criminels ont réussi à sortir sans encombre du site de l'usine des camions chargés de batteries d'une valeur de millions de dollars. Cette situation révèle de graves lacunes dans les systèmes de logistique et de sécurité de l'entreprise. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les autorités, les vols ont débuté en décembre 2023. Les criminels ont principalement ciblé des semi-remorques chargées de systèmes de stockage d'énergie résidentiels Powerwall 3 et de batteries destinées aux véhicules électriques. À ce jour, au moins 11 vols majeurs ont été enregistrés, la plupart ayant eu lieu en janvier de cette année.

Faux documents et schéma minutieusement planifié

Selon les conclusions de l'enquête, les criminels se sont fait passer pour des représentants d'une société de transport légitime, utilisant de faux permis de conduire et de faux documents de transport. De cette manière, ils ont pu franchir sans difficulté les points de contrôle de l'usine et emporter les cargaisons précieuses. Seul le mois de janvier a enregistré 9 cas de ce type.

L'ampleur des vols est jugée très élevée. Par exemple, lors de l'un des incidents, deux remorques Powerwall d'une valeur totale de plus de 950 000 dollars ont été dérobées. Par la suite, ces remorques ont été retrouvées vides à 800 kilomètres de l'usine. Cela prouve que les criminels disposaient d'un système organisé pour transférer rapidement la marchandise et effacer leurs traces.

Actuellement, trois personnes suspectées d'implication dans ces crimes ont été arrêtées. Elles sont accusées de recel et de vente de biens volés. La police soupçonne qu'un groupe criminel organisé important se cache derrière ce schéma. Par ailleurs, d'autres entreprises technologiques de la région, dont Redwood Materials, auraient également été victimes de telles attaques.

Avertissement pour les acheteurs

Une partie des batteries volées est déjà apparue sur les plateformes de vente du marché secondaire. Cependant, les experts de Tesla appellent les acheteurs à la prudence. L'entreprise peut inscrire les numéros de série des appareils volés sur une liste noire, rendant ainsi impossible leur activation officielle et la mise à jour de leur logiciel.

Cet événement représente non seulement une perte financière pour Tesla, mais aussi un coup dur pour sa réputation. Le fait que la chaîne logistique de l'une des entreprises technologiques les plus avancées au monde ait été impuissante face à une fraude aussi simple mais efficace soulève de nombreuses questions. On s'attend désormais à ce que l'entreprise revoie fondamentalement les procédures de réception et d'expédition des marchandises à la Gigafactory du Nevada et dans ses autres usines.