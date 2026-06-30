Une blogueuse britannique pourrait être condamnée à mort à Dubaï

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Une blogueuse britannique pourrait être condamnée à mort à Dubaï

La blogueuse britannique Brooke George, âgée de 23 ans, pourrait être condamnée à la peine de mort à Dubaï. C'est ce qu'a Detained in Dubai déclaré l'organisation de défense des droits de l'homme.

Il a été rapporté que la blogueuse a fait la connaissance d'un Britannique de 26 ans via Facebook et s'est rendue à Dubaï pour la deuxième fois à son invitation. La jeune femme affirme que durant le voyage, l'homme s'est montré agressif, l'a contrôlée en permanence, a annulé son billet de retour et l'a frappée pour être allée dans un bar.

Selon Brooke George, l'homme l'a attaquée à nouveau alors qu'elle tentait de récupérer son passeport pour rentrer chez elle. Craignant pour sa vie, elle a saisi un couteau de cuisine et a blessé l'homme pour se défendre. Elle s'est ensuite rendue directement à l'aéroport, où elle a été arrêtée par la police.

Les défenseurs des droits de l'homme affirment que le corps de la blogueuse présentait des traces de coups au moment de son arrestation. Ils soulignent également qu'elle n'a pas eu accès en temps voulu à un interprète, un avocat ou au consulat britannique.

Detained in Dubai Radha Stirling, directrice exécutive de l'organisation, a appelé les autorités des Émirats arabes unis à examiner cette affaire de manière exhaustive et impartiale. Selon elle, les allégations de violence subies par Brooke George doivent être rigoureusement vérifiées.

Parallèlement, les défenseurs des droits exigent que l'assistance juridique, les soins médicaux et un procès équitable soient garantis pour la blogueuse.

Pour l'instant, les autorités de Dubaï n'ont pas confirmé les déclarations de Brooke George affirmant que l'incident était un acte de légitime défense. L'enquête se poursuit.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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