Premier supercalculateur mis en service en Ouzbékistan

·46·Technologie
Premier supercalculateur mis en service en Ouzbékistan

Le premier cluster de supercalculateurs d'Ouzbékistan a été mis en service au centre « Gouvernement numérique ». Il est prévu de tripler sa puissance l'année prochaine.

Cette année, des laboratoires d'AI seront créés dans 20 établissements d'enseignement supérieur. Les jeunes pourront utiliser gratuitement ce supercalculateur et ces laboratoires pour développer des solutions basées sur l'AI pour des problèmes régionaux et sectoriels.

Ces dernières années, des parcs IT modernes ont été lancés à Tachkent, Noukous, Qarshi, Termiz, Urgench et Ferghana. La semaine dernière, un autre projet majeur a démarré à Yangi Namangan.

Désormais, la construction de grands parcs IT d'une superficie totale de 100 000 mètres carrés débutera également dans les villes d'Andijan, Samarcande, Jizzakh, Boukhara, Guliston, Chirchiq, Nurafshon et Navoï.

Grâce à ces projets, la création de plus de 20 000 emplois à hauts revenus pour les jeunes est prévue.

De plus, le programme « Mon premier ordinateur » sera lancé. Dans le cadre de ce programme, la moitié des frais d'achat d'ordinateurs portables pour 10 000 jeunes issus de familles nécessiteuses sera couverte par le Fonds des technologies numériques.

Le reste sera accordé sous forme de prêt sans intérêt, remboursable sur trois ans.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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