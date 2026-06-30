Le sélectionneur du Maroc révèle le secret de sa victoire

L'équipe nationale du Maroc s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Après le match, le sélectionneur Muhammad Wahbi a révélé où résidait la force principale du Maroc. Selon lui, la mentalité de l'équipe et des supporters a complètement changé après la Coupe du Monde 2022.

« Nous croyons en notre force »

Muhammad Wahbi a souligné que les joueurs marocains ne craignent plus les grands adversaires.

« Après la Coupe du Monde 2022, notre mentalité a changé. Les joueurs comme les supporters croient en leur propre force », a-t-il déclaré.

Selon l'entraîneur, c'est précisément cette confiance qui donne une force supplémentaire à l'équipe lors des matchs décisifs.

Des exigences accrues

En raison des excellents résultats obtenus lors des grandes compétitions ces dernières années, les attentes envers l'équipe du Maroc ont augmenté.

« Tout le monde sait que notre équipe est capable d'atteindre les stades avancés », a déclaré Wahbi.

Cela impose une grande responsabilité aux joueurs. Désormais, on attend du Maroc une victoire et un jeu de haut niveau dans chaque match.

Les Pays-Bas s'inclinent aux tirs au but

Le temps réglementaire et la prolongation se sont terminés sur le score de 1:1.

Lors de la séance de tirs au but, les joueurs marocains ont été plus sereins et l'ont emporté 3:2.

Statistiques Résultat Temps réglementaire et prolongation 1:1 Tirs au but 3:2 Vainqueur Maroc Prochain adversaire Canada

Ce ne sera pas facile contre le Canada

Le Maroc affrontera l'équipe nationale du Canada en 1/8 de finale.

Muhammad Wahbi a pris cet adversaire très au sérieux et a souligné que le match ne serait pas facile.

« Ce ne sera jamais un match facile. Nous affrontons un adversaire sérieux », a-t-il déclaré.

Le Maroc peut-il encore aller loin ?

La victoire contre les Pays-Bas a une nouvelle fois démontré la stabilité mentale et l'expérience du Maroc dans les grands matchs.

La question principale est maintenant de savoir si l'équipe peut répéter son parcours historique de 2022.

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