Nagelsmann fait un « aveu » amer sur l'Allemagne : qu'a-t-il révélé ?

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Nagelsmann fait un « aveu » amer sur l'Allemagne : qu'a-t-il révélé ?

L'équipe nationale d'Allemagne a été éliminée de la Coupe du Monde 2026 après une défaite aux tirs au but face au Paraguay en 1/16es de finale.

Après le match, l'entraîneur Julian Nagelsmann a dressé un bilan sévère. Selon lui, après trois éliminations précoces consécutives en Coupe du Monde, il est désormais difficile de qualifier l'Allemagne d'équipe de premier plan.

« C'est absolument inacceptable »

Nagelsmann a qualifié l'élimination de l'équipe dès les 1/16es de finale de grave échec.

« Quitter la compétition en 1/16es de finale est un résultat totalement inacceptable pour nous », a-t-il déclaré.

L'Allemagne avait terminé première de son groupe, et des résultats bien plus probants étaient donc attendus.

Trois échecs consécutifs en Coupe du Monde

L'Allemagne n'a pas atteint ses objectifs lors des trois dernières Coupes du Monde depuis son titre en 2014.

  • 2018 — élimination en phase de groupes ;

  • 2022 — élimination en phase de groupes ;

  • 2026 — défaite en 1/16es de finale.

« L'Allemagne quitte la compétition prématurément pour la troisième Coupe du Monde consécutive », a déclaré Nagelsmann.

« On ne peut plus nous considérer comme une équipe de premier plan »

Les propos les plus durs de l'entraîneur concernaient le statut actuel de l'Allemagne.

« Après de tels résultats, on ne peut plus nous considérer comme une équipe de premier plan », a-t-il confié à ESPN.

Cette déclaration souligne la nécessité de changements majeurs dans le football allemand.

Le Paraguay plus fort aux tirs au but

Le temps réglementaire et la prolongation se sont terminés sur un score de 1:1.

Le Paraguay l'a emporté 4:3 lors de la séance de tirs au but pour se qualifier pour le tour suivant.

Statistiques

Résultat

Match

Allemagne — Paraguay

Temps réglementaire et prolongation

1:1

Tirs au but

3:4

Résultat

L'Allemagne est éliminée du tournoi

Quels changements attendent l'Allemagne ?

Après trois échecs consécutifs en Coupe du Monde, des débats sérieux vont certainement s'ouvrir dans le football allemand.

Le staff technique, la politique de sélection et la préparation mentale de l'équipe lors des grands matchs pourraient être revus.

Selon vous, que doit changer l'Allemagne en priorité pour revenir parmi l'élite du football ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec d'autres fans de football.

AllemagneJulian NagelsmannParaguayESPNJulian Nagelsmann
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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