Possibilité de configurer Alisa AI comme assistant principal sur les smartphones Android

L'entreprise russe Yandex a introduit la possibilité de choisir son assistant vocal basé sur l'intelligence artificielle, Alisa AI, comme assistant numérique principal pour les appareils fonctionnant sous le système d'exploitation Android. Cette nouveauté permet aux utilisateurs d'utiliser le réseau neuronal de Yandex au niveau du système à la place de Google Gemini ou Google Assistant. Désormais, l'assistant peut être appelé depuis n'importe quelle application via un geste spécifique ou en maintenant enfoncé le bouton de navigation. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon le service de presse de Yandex, l'activation de cette fonction assure un accès direct et rapide aux capacités principales du réseau neuronal. Alisa AI ne se contente plus d'exécuter de simples commandes vocales, mais devient un compagnon permanent de l'utilisateur pour l'analyse de textes, la création d'images et la réponse à des questions complexes. Cela devrait être particulièrement pratique pour ceux qui travaillent en mode multitâche.

Capacités du réseau neuronal et tâches quotidiennes

Le nouveau mode permet à l'utilisateur de résoudre des problèmes sans interrompre son activité actuelle. Par exemple, lors de la lecture d'un article, si un terme incompris apparaît, on peut demander une explication à Alisa AI sans ouvrir de navigateur séparé. De plus, l'assistant est capable d'effectuer les fonctions suivantes :

Traitement des requêtes textuelles et vocales ;

Création d'images originales et de cartes de vœux selon les souhaits de l'utilisateur ;

Traduction de textes en langues étrangères ;

Gestion de l'écoute musicale et interaction avec les appareils de maison intelligente ;

Informations météorologiques, configuration de minuteurs et d'alarmes.

En outre, la fonction de reconnaissance d'objets utilisant la caméra du smartphone a été considérablement améliorée. Si l'utilisateur dirige la caméra vers une plante, la composition d'un produit ou un manuel technique, Alisa AI fournit des informations détaillées sur l'objet. Cette fonction est également utile pour traduire des menus en langues étrangères ou comprendre des schémas complexes.

Comment le configurer comme assistant principal ?

Pour définir Alisa AI comme assistant standard sur un appareil Android, l'utilisateur doit accéder aux paramètres du smartphone. Le processus s'effectue via le menu « Applications par défaut » (Default apps) dans la section « Applications ». Il suffit ensuite de sélectionner la ligne « Assistant numérique » (Digital assistant) et de choisir l'application Yandex dans la liste.

Il convient de noter que ce changement intensifiera davantage la concurrence sur le marché de l'intelligence artificielle. Cette mise à jour est également pertinente pour les utilisateurs ouzbeks, car l'écosystème Yandex est largement répandu dans notre région et de nombreux services sont adaptés à la langue et aux conditions locales. Selon ixbt.com, l'intégration du réseau neuronal génératif au niveau du système améliorera considérablement l'expérience utilisateur.

En conclusion, Yandex intègre plus profondément ses développements en matière d'intelligence artificielle sur les plateformes mobiles. Cela permet aux utilisateurs d'être partiellement indépendants de l'écosystème Google et de choisir l'assistant intelligent qui leur convient le mieux.