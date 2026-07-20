Le sélectionneur de l'Argentine fait des aveux difficiles après la finale

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Le sélectionneur de l'Argentine fait des aveux difficiles après la finale

L'équipe nationale d'Argentine a perdu 0-1 contre l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026, manquant l'occasion de remporter un deuxième titre consécutif. Après la rencontre, Lionel Scaloni a salué la combativité de ses joueurs et le parcours accompli jusqu'en finale.

L'entraîneur n'a pas caché sa profonde tristesse suite à cette défaite. Cependant, il a souligné qu'il était fier de son équipe, quel que soit le résultat.

« Je suis infiniment reconnaissant envers les gars »

Selon Scaloni, atteindre la finale de la Coupe du Monde a nécessité un travail acharné, de la patience et une grande force physique.

« Je suis triste en ce moment, mais avant tout, je veux exprimer ma gratitude infinie envers les gars. Car atteindre ce stade a demandé un travail colossal », a-t-il déclaré.

L'Argentine était arrivée à la compétition en tant que championne du monde en titre et avait atteint une nouvelle fois le match décisif. Mais cette fois, le trophée est revenu à l'Espagne.

Scaloni appelle à accepter la défaite avec dignité

Le sélectionneur argentin a souligné qu'il est tout aussi nécessaire d'accepter une défaite difficile avec dignité que de célébrer une victoire.

« Nous devons accepter la défaite avec la même dignité que lorsque nous gagnons. Nous n'oublions pas ce que nous avons accompli. »

Ces mots signifient que le résultat de la finale ne remet pas en cause les succès passés. Pour Scaloni, le fait que l'Argentine ait atteint une nouvelle fois la finale du Mondial reste une grande réussite.

Les blessures et la fatigue ont eu un impact

Le technicien a également déclaré que des problèmes inattendus avaient affecté le plan de jeu de l'équipe lors du match décisif.

« Nous avons été confrontés à des blessures à des postes clés auxquelles nous ne nous attendions pas. Les joueurs étaient très fatigués, ils ont donné leurs dernières forces sur le terrain. »

Scaloni n'a pas précisé quels joueurs étaient blessés. Cependant, ses propos laissent entendre que l'Argentine a disputé la finale dans un état physique difficile.

L'Argentine repart sans la coupe, mais la tête haute

L'Argentine a tout tenté pour gagner la finale, mais n'a pas réussi à percer la défense espagnole. Scaloni a exprimé sa satisfaction quant à l'attitude et au caractère de ses joueurs.

Le Mondial s'est terminé par une médaille d'argent pour l'Argentine. Désormais, la mission principale de l'équipe est de se relever après cette lourde défaite et de viser de nouveaux objectifs.

L'avis de Scaloni est clair : la coupe est perdue, mais la valeur du chemin parcouru par cette équipe reste intacte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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