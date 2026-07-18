Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирди

·41·Спорт
Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Испанияга қарши кечадиган Жаҳон чемпионати финали олдидан жамоа сардори Лионель Месси атрофидаги миш-мишларга тўхталиб ўтди. Футбол оламида 39 ёшли афсонанинг халқаро майдондаги сўнгги учрашуви бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучайиб бораётган бир пайтда, мураббий бу борада аниқ маълумотга эга эмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нью-Йоркда ўтказилган матбуот анжуманида Лионель Скалони ўз сардорининг келажаги ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, қарор фақат футболчининг ўзига боғлиқлигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Месси ҳали ҳам юқори савияда ўйнашда давом этмоқда ва ҳар сафар майдонга тушганда барчани ҳайратда қолдиришдан чарчамаяпти.

Сардорнинг сўнгги рақси?

Лионель Месси жорий турнирда ҳам ўзининг тенгсиз эканлигини исботламоқда. У 8 та гол ва 4 та голли узатма билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Ярим финалда Англия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабада ҳам айнан Мессининг хизматлари катта бўлди ва у жамоасини ҳал қилувчи баҳсга олиб чиқди.

"Тўғрисини айтсам, унинг режалари ҳақида заррача тасаввурга эга эмасман. Бу ҳақда унинг ўзидан сўраш керак. У бизни ҳайрон қолдиришдан тўхтамаяпти ва қарорни фақат ўзи қабул қилади", — дея таъкидлади Скалони журналистлар билан суҳбатда. Мураббийнинг ушбу жавоби Мессининг терма жамоадаги келажаги ҳали ҳам очиқ қолаётганидан далолат беради.

Тарихий муваффақият ва миннатдорчилик

Финал олдидан Лионель Скалони ўз шогирдларининг сўнгги йиллардаги ютуқларига юқори баҳо берди. У футболчилар билан алоҳида суҳбатлашиб, уларга кўрсатган матонати ва барқарорлиги учун миннатдорчилик билдирганини айтди. Мураббийнинг фикрича, Аргентина терма жамоаси бугунги кунда эришган натижалар бир неча йил аввал тасаввур қилиб бўлмас даражада эди.

"Мен ва барча мураббийлар штаби футболчилардан умрбод миннатдормиз. Жаҳон чемпионати финалига қадар етиб келиш ва шунча йил давомида юқори савияни ушлаб туриш осон эмас. Бу шунчаки мўъжиза. Финалда ғалаба қозонишимизга умид қиламан, лекин натижадан қатъи назар, бу йўл барча учун ўрнак бўла олади", — деди мураббий.

Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс нафақат чемпионлик унвони, балки Лионель Мессининг терма жамоадаги эҳтимолий хайрлашув учрашуви сифатида ҳам бутун дунё диққат марказида бўлиб турибди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу тарихий учрашувни катта қизиқиш билан кутишмоқда.

Лионель МессиАргентинаЛионель СкалониЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиЛионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиБугун, 14:21Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиТрамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиБугун, 14:02Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Бугун, 13:35Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 13:30Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди