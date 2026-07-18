Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Испанияга қарши кечадиган Жаҳон чемпионати финали олдидан жамоа сардори Лионель Месси атрофидаги миш-мишларга тўхталиб ўтди. Футбол оламида 39 ёшли афсонанинг халқаро майдондаги сўнгги учрашуви бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучайиб бораётган бир пайтда, мураббий бу борада аниқ маълумотга эга эмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нью-Йоркда ўтказилган матбуот анжуманида Лионель Скалони ўз сардорининг келажаги ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, қарор фақат футболчининг ўзига боғлиқлигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, Месси ҳали ҳам юқори савияда ўйнашда давом этмоқда ва ҳар сафар майдонга тушганда барчани ҳайратда қолдиришдан чарчамаяпти.
Сардорнинг сўнгги рақси?Лионель Месси жорий турнирда ҳам ўзининг тенгсиз эканлигини исботламоқда. У 8 та гол ва 4 та голли узатма билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Ярим финалда Англия устидан қозонилган 2:1 ҳисобидаги ғалабада ҳам айнан Мессининг хизматлари катта бўлди ва у жамоасини ҳал қилувчи баҳсга олиб чиқди.
"Тўғрисини айтсам, унинг режалари ҳақида заррача тасаввурга эга эмасман. Бу ҳақда унинг ўзидан сўраш керак. У бизни ҳайрон қолдиришдан тўхтамаяпти ва қарорни фақат ўзи қабул қилади", — дея таъкидлади Скалони журналистлар билан суҳбатда. Мураббийнинг ушбу жавоби Мессининг терма жамоадаги келажаги ҳали ҳам очиқ қолаётганидан далолат беради.
Тарихий муваффақият ва миннатдорчиликФинал олдидан Лионель Скалони ўз шогирдларининг сўнгги йиллардаги ютуқларига юқори баҳо берди. У футболчилар билан алоҳида суҳбатлашиб, уларга кўрсатган матонати ва барқарорлиги учун миннатдорчилик билдирганини айтди. Мураббийнинг фикрича, Аргентина терма жамоаси бугунги кунда эришган натижалар бир неча йил аввал тасаввур қилиб бўлмас даражада эди.
"Мен ва барча мураббийлар штаби футболчилардан умрбод миннатдормиз. Жаҳон чемпионати финалига қадар етиб келиш ва шунча йил давомида юқори савияни ушлаб туриш осон эмас. Бу шунчаки мўъжиза. Финалда ғалаба қозонишимизга умид қиламан, лекин натижадан қатъи назар, бу йўл барча учун ўрнак бўла олади", — деди мураббий.
Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс нафақат чемпионлик унвони, балки Лионель Мессининг терма жамоадаги эҳтимолий хайрлашув учрашуви сифатида ҳам бутун дунё диққат марказида бўлиб турибди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ушбу тарихий учрашувни катта қизиқиш билан кутишмоқда.
…