De la Fuente révèle les mots adressés aux joueurs avant la finale

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De la Fuente révèle les mots adressés aux joueurs avant la finale

L'équipe nationale d'Espagne est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire en battant l'Argentine 1-0 lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Après la rencontre décisive, le sélectionneur Luis de la Fuente a révélé les mots qu'il a utilisés pour motiver ses joueurs avant d'entrer sur le terrain.

Le technicien a rappelé à son équipe avant la finale qu'il ne s'agissait pas d'une simple victoire, mais d'une opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football espagnol.

« Nous entrons sur le terrain pour écrire l'histoire »

Selon De la Fuente, il a adressé un message court mais percutant aux joueurs avant le coup d'envoi de la finale.

« Je leur ai dit ceci : “Messieurs, nous entrons sur le terrain pour écrire l'histoire et nous devons le faire” ».

L'Espagne n'a pas réussi à trouver le chemin des filets argentins dans le temps réglementaire. Avec un score de 0-0, le sort du match s'est joué lors des prolongations.

Le plan n'a pas changé pendant les prolongations

Le sélectionneur espagnol a souligné qu'il n'avait pas demandé à ses joueurs d'être prudents pendant la pause. Au contraire, il leur a demandé de maintenir le rythme et la confiance affichés jusque-là.

« Pendant la prolongation, je leur ai dit qu'ils devaient continuer dans cet état d'esprit, car nous étions supérieurs à l'adversaire », a déclaré l'entraîneur.

La pression espagnole a porté ses fruits à la 106e minute. Ferran Torres a inscrit l'unique but qui a offert le titre mondial à son équipe.

Les joueurs ont posé une question inattendue

Après la victoire, certains joueurs espagnols sont venus voir l'entraîneur pour l'interroger sur le prochain objectif.

« Certains joueurs sont venus me voir et m'ont demandé : “Que devons-nous gagner maintenant ?” Et j'ai répondu : “Le match de septembre” ».

Cette réponse a montré que De la Fuente n'avait aucune intention de baisser les exigences au sein de l'équipe. Pour lui, le titre mondial est un grand accomplissement, mais la préparation pour le prochain match repart de zéro.

L'Espagne vise de nouveaux trophées

De la Fuente a évalué le succès actuel de l'équipe non pas comme une destination finale, mais comme le début d'une nouvelle étape.

« Nous devons encore remporter beaucoup d'autres trophées ».

L'Espagne a soulevé le trophée mondial pour la première fois depuis 2010. Désormais, l'équipe dirigée par De la Fuente devra se concentrer sur les prochaines rencontres et les nouvelles compétitions sans se laisser griser par le titre.

Les mots « écrire l'histoire » prononcés avant la finale se sont réalisés. Mais la réponse donnée par l'entraîneur aux joueurs montre que l'appétit de l'Espagne n'est pas encore rassasié.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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