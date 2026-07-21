Guardiola a-t-il refusé l'Italie ? Les chances diminuent

La Fédération italienne de football prévoit de sortir la « Squadra Azzurra » de sa crise en nommant Pep Guardiola au poste de sélectionneur. Cependant, après des négociations à Barcelone, il est rapporté que la probabilité que le technicien espagnol accepte l'offre a considérablement diminué.

Selon La Gazzetta dello Sport, Guardiola n'est pas pressé de reprendre sa carrière d'entraîneur pour le moment. Son objectif principal est de s'éloigner de la pression du travail pendant un certain temps et de passer plus de temps avec sa famille.

Maldini a rencontré Guardiola à Barcelone

Le directeur technique de la Fédération italienne de football, Paolo Maldini, s'est rendu à Barcelone le week-end dernier pour négocier personnellement avec Guardiola.

Lors de la réunion, la possibilité de nommer le technicien espagnol pour succéder à Gennaro Gattuso et de reconstruire l'équipe nationale italienne sur la base d'un projet à long terme a été discutée.

Les représentants de la fédération fondaient de grands espoirs sur la philosophie de jeu de Guardiola, sa capacité à travailler avec les jeunes joueurs et sa faculté à transformer radicalement le style de l'équipe.

La réunion n'a pas changé sa décision

Selon la source, le plan présenté par Maldini a peut-être suscité l'intérêt de Guardiola, mais n'a pas modifié sa position actuelle.

«Manchester City» après avoir quitté le club, le technicien a exprimé son souhait de rester à l'écart du football pendant un certain temps. Avant d'accepter un nouveau club ou une équipe nationale, il souhaite se reposer, passer du temps avec sa famille et se libérer de la pression constante.

C'est pourquoi, quelle que soit la sérieux de l'offre italienne, il est peu probable que Guardiola donne son accord dans un avenir proche.

La crise s'aggrave en Italie

L'équipe nationale italienne n'a pas réussi à se qualifier pour trois Coupes du Monde consécutives : 2018, 2022 et 2026.

Un tel résultat a été un coup dur pour le football d'un pays quadruple champion du monde. La fédération estime désormais qu'il ne s'agit pas seulement de changer d'entraîneur, mais de reconstruire tout le système de l'équipe nationale.

Dans le cadre du nouveau projet, l'objectif est de rajeunir l'effectif, d'introduire un style de jeu moderne et de faire à nouveau de l'Italie l'un des principaux prétendants aux grands tournois.

L'option Guardiola n'est pas totalement écartée

La publication n'a pas exclu que l'avis de Guardiola puisse changer plus tard. Cependant, dans la situation actuelle, la probabilité qu'il accepte de diriger l'équipe nationale italienne est jugée très faible.

C'est pourquoi la fédération devra également examiner d'autres candidats. L'option Guardiola reste une solution rêvée, mais l'Italie ne peut pas perdre de temps : le processus de reconstruction de l'équipe doit commencer rapidement.