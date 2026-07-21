Le but de Tulaganov à la 90e minute sauve l'Ouzbékistan U20 de la défaite

L'équipe nationale U20 d'Ouzbékistan a disputé son deuxième match amical dans le cadre du stage d'entraînement en Jordanie. Les jeunes joueurs dirigés par Jamoliddin Rahmatullaev ont fait match nul 1-1 contre leurs homologues jordaniens.

C'est Davron Tulaganov, entré en jeu en tant que remplaçant, qui a sauvé l'équipe ouzbèke de la défaite. Il a marqué à la 90e minute, scellant ainsi le score final de la rencontre.

L'égalisation est intervenue dans les dernières minutes

Lors de ce match de préparation, l'équipe U20 de Jordanie a longtemps mené au score. Les jeunes Ouzbeks n'ont cependant pas cessé de lutter jusqu'au coup de sifflet final, profitant de leur occasion dans les derniers instants.

Davron Tulaganov a marqué à la 90e minute, offrant un match nul à l'Ouzbékistan U20. Il n'était pas titulaire, mais son entrée en jeu a directement influencé le sort du match.

Match amical

Jordanie U20 — Ouzbékistan U20 — 1:1

But: Davron Tulaganov, 90e.

Jamoliddin Rahmatullaev a débuté la rencontre avec les joueurs suivants :

Shokirov, Rasuljonov, Bahodirxonov, Ermanov, Jumadillayev, Fayzullayev, Najmiddinov, Saydaliyev, Dilshodbekov, Erimbetov et Aliyev.

Sur le banc se trouvaient Rustamjonov, Odinayev, Shorahmedov, Abdug‘aniyev, Abdusattarov, Tulaganov, Soliyev, Tojiboyev, Olimov, Fayzullayev, Zakirjonov et Hakimov.

Le stage permet de tester les jeunes joueurs

Le stage en Jordanie permet au staff technique de l'Ouzbékistan U20 d'évaluer les capacités des différents joueurs, de tester de nouvelles solutions tactiques et de renforcer la concurrence au sein de l'effectif.

Lors des matchs de préparation, au-delà du résultat, la condition physique des joueurs, leur niveau de compréhension mutuelle et leur capacité à gérer la pression sont également cruciaux.

Face à la Jordanie, les jeunes Ouzbeks se sont battus jusqu'à la dernière minute pour éviter la défaite. Le but tardif de Davron Tulaganov a été l'événement marquant de ce deuxième match du stage.