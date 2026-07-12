Ўзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлди
2026 йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистон 185 та давлат билан ташқи савдо алоқаларини амалга оширди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакат савдо айланмасида Хитой ва Россия катта фарқ билан етакчилик қилмоқда.
Рўйхатда қўшни давлатлар билан бир қаторда Франция, Германия, Жанубий Корея ва Бирлашган Араб Амирликлари ҳам бор.
Хитой биринчи ўринни сақлаб қолди
2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистоннинг Хитой билан ташқи савдо айланмаси 7,7 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.
Шу тариқа Хитой мамлакатнинг энг йирик савдо ҳамкори бўлди. Иккинчи ўринни 5,8 миллиард долларлик кўрсаткич билан Россия Федерацияси эгаллади.
Учинчи ўринда эса Қозоғистон қайд этилди. Икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси 2,3 миллиард долларга етган.
Туркия ва Афғонистон ҳам юқори ўринларда
Туркия Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида 1,2 миллиард долларлик кўрсаткич билан тўртинчи ўринни эгаллади.
Афғонистон билан савдо ҳажми эса 915,8 миллион долларни ташкил этиб, мамлакатлар рейтингида бешинчи натижа бўлди.
Бу кўрсаткич Афғонистоннинг Ўзбекистон учун муҳим минтақавий савдо бозорларидан бири бўлиб қолаётганини кўрсатади.
Франция Осиё давлатларини ортда қолдирди
Рўйхатда Франциянинг юқори ўрин эгаллаши эътиборга молик бўлди. Икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси 771,9 миллион долларга етди.
Франция мазкур кўрсаткич билан Жанубий Корея ва БААни оз фарқ билан ортда қолдирди:
Корея Республикаси — 747,8 миллион доллар;
БАА — 746,6 миллион доллар.
Ўзбекистоннинг ТОП-10 савдо ҳамкорлари
2026 йил январь–май ойларида ташқи савдо айланмаси бўйича етакчи давлатлар:
Хитой — 7,7 миллиард доллар;
Россия — 5,8 миллиард доллар;
Қозоғистон — 2,3 миллиард доллар;
Туркия — 1,2 миллиард доллар;
Афғонистон — 915,8 миллион доллар;
Франция — 771,9 миллион доллар;
Корея Республикаси — 747,8 миллион доллар;
БАА — 746,6 миллион доллар;
Германия — 501,9 миллион доллар;
Қирғиз Республикаси — 469 миллион доллар.
Савдо географияси кенгаймоқда
Статистика Ўзбекистоннинг ташқи савдо алоқалари нафақат қўшни ва анъанавий ҳамкорлар, балки Европа, Осиё ва Яқин Шарқ давлатлари билан ҳам фаол ривожланаётганини кўрсатмоқда.
Айни пайтда Хитой ва Россиянинг умумий рўйхатдаги устунлиги сақланиб қолган. Кейинги даврда Франция, БАА ва Жанубий Корея билан савдо ҳажми қандай ўзгариши эса алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.
…