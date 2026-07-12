Ўзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлди

·26·Иқтисодиёт
Ўзбекистоннинг энг йирик ТОП-10 савдо ҳамкорлари маълум бўлди

2026 йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистон 185 та давлат билан ташқи савдо алоқаларини амалга оширди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакат савдо айланмасида Хитой ва Россия катта фарқ билан етакчилик қилмоқда.

Рўйхатда қўшни давлатлар билан бир қаторда Франция, Германия, Жанубий Корея ва Бирлашган Араб Амирликлари ҳам бор.

Хитой биринчи ўринни сақлаб қолди

2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистоннинг Хитой билан ташқи савдо айланмаси 7,7 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.

Шу тариқа Хитой мамлакатнинг энг йирик савдо ҳамкори бўлди. Иккинчи ўринни 5,8 миллиард долларлик кўрсаткич билан Россия Федерацияси эгаллади.

Учинчи ўринда эса Қозоғистон қайд этилди. Икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси 2,3 миллиард долларга етган.

Туркия ва Афғонистон ҳам юқори ўринларда

Туркия Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида 1,2 миллиард долларлик кўрсаткич билан тўртинчи ўринни эгаллади.

Афғонистон билан савдо ҳажми эса 915,8 миллион долларни ташкил этиб, мамлакатлар рейтингида бешинчи натижа бўлди.

Бу кўрсаткич Афғонистоннинг Ўзбекистон учун муҳим минтақавий савдо бозорларидан бири бўлиб қолаётганини кўрсатади.

Франция Осиё давлатларини ортда қолдирди

Рўйхатда Франциянинг юқори ўрин эгаллаши эътиборга молик бўлди. Икки давлат ўртасидаги савдо айланмаси 771,9 миллион долларга етди.

Франция мазкур кўрсаткич билан Жанубий Корея ва БААни оз фарқ билан ортда қолдирди:

  • Корея Республикаси — 747,8 миллион доллар;

  • БАА — 746,6 миллион доллар.

Ўзбекистоннинг ТОП-10 савдо ҳамкорлари

2026 йил январь–май ойларида ташқи савдо айланмаси бўйича етакчи давлатлар:

  1. Хитой — 7,7 миллиард доллар;

  2. Россия — 5,8 миллиард доллар;

  3. Қозоғистон — 2,3 миллиард доллар;

  4. Туркия — 1,2 миллиард доллар;

  5. Афғонистон — 915,8 миллион доллар;

  6. Франция — 771,9 миллион доллар;

  7. Корея Республикаси — 747,8 миллион доллар;

  8. БАА — 746,6 миллион доллар;

  9. Германия — 501,9 миллион доллар;

  10. Қирғиз Республикаси — 469 миллион доллар.

Савдо географияси кенгаймоқда

Статистика Ўзбекистоннинг ташқи савдо алоқалари нафақат қўшни ва анъанавий ҳамкорлар, балки Европа, Осиё ва Яқин Шарқ давлатлари билан ҳам фаол ривожланаётганини кўрсатмоқда.

Айни пайтда Хитой ва Россиянинг умумий рўйхатдаги устунлиги сақланиб қолган. Кейинги даврда Франция, БАА ва Жанубий Корея билан савдо ҳажми қандай ўзгариши эса алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.

ЎзбекистонХитойРоссияҚозоғистонТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошдиЎзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошдиБугун, 09:1113 июль учун валюта курслари эълон қилинди13 июль учун валюта курслари эълон қилинди10.07, 16:15Ўзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайдиЎзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайди10.07, 12:20Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилдиЖаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилди10.07, 11:1313 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда10.07, 10:40BYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқариладиBYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқарилади09.07, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда