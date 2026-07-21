Le club le plus titré d'Allemagne, le Bayern Munich, a réussi à prolonger le contrat de l'un de ses joueurs les plus polyvalents et travailleurs, l'international autrichien Konrad Laimer. Après plusieurs mois de négociations complexes, les deux parties ont finalement trouvé un accord et le joueur restera au sein du club munichois. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le milieu de terrain polyvalent de 29 ans s'est engagé à jouer à l'Allianz Arena pour trois saisons supplémentaires. Cet accord met fin à une longue période d'incertitude administrative autour du club. Bien que le processus de négociation ait été dans l'impasse pendant un certain temps, une avancée décisive a été réalisée grâce aux concessions mutuelles des deux parties.

Difficultés dans les négociations et la réaction tranchante d'Uli Hoeness

Le processus de négociation n'a pas été facile, en raison de la politique salariale stricte du club. En mai, le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeness, avait exprimé des opinions tranchées sur les exigences salariales du joueur. Il a déclaré ouvertement qu'il appréciait le travail de Konrad Laimer, mais qu'il n'était pas au niveau des stars les mieux payées du club.

Dans une interview accordée à DAZN, Hoeness a souligné : « J'apprécie Conny, il travaille très dur, mais ce n'est pas Diego Maradona. Des joueurs comme lui doivent comprendre qu'il existe des plafonds salariaux clairs au club, quelle que soit leur place dans l'effectif. C'est un joueur important pour nous, mais il n'est pas Harry Kane ». Cette déclaration a joué un rôle décisif dans la phase finale des négociations.

Konrad Laimer a prouvé une fois de plus sa valeur après une brillante participation à la Coupe du Monde. Avec l'équipe nationale d'Autriche, il a disputé tous les matchs jusqu'aux huitièmes de finale sans se reposer une seule minute. Sa condition physique et son endurance ont convaincu le staff technique du Bayern de la nécessité de le conserver dans l'équipe.

Évoquant son nouveau contrat, le joueur lui-même a souligné qu'il était heureux à Munich. « Porter le maillot du Bayern est une fierté particulière pour moi. Je me sens très bien à Munich et j'aime jouer pour cette équipe. Je peux aider l'équipe à différents postes et je suis prêt à tout donner à chaque seconde », a déclaré Konrad Laimer.

Le directeur sportif du club, Christoph Freund, n'a pas caché sa satisfaction concernant cet accord. Selon lui, Laimer est précieux non seulement pour ses actions sur le terrain, mais aussi pour ses qualités de leader dans le vestiaire. Il est considéré comme un exemple qui ne cesse jamais de se battre et qui travaille constamment sur lui-même.

Pour le Bayern, ce contrat revêt une importance stratégique. Laisser partir le milieu de terrain né à Salzbourg gratuitement ou à bas prix aurait pu créer un vide important dans les schémas tactiques de l'équipe. Finalement, le joueur a légèrement revu ses exigences financières à la baisse, et le club a conservé sa principale « force de travail ».