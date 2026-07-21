Manchester United devance Arsenal dans la course au transfert de Manu Koné

Le club anglais de Manchester United s'est lancé sérieusement dans la course pour recruter Manu Koné, milieu de terrain de la Roma et de l'équipe de France, afin de renforcer son entrejeu. Actuellement, les « Red Devils » ont une longueur d'avance sur leur principal concurrent dans ce dossier, le club londonien d'Arsenal. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon les informations diffusées par le journal L'Équipe, le milieu de terrain de 25 ans est prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et souhaite se tester en Premier League. La direction de Manchester United a identifié Koné comme une cible prioritaire pour le milieu de terrain après la Coupe du Monde 2026. Le joueur lui-même réagit positivement à l'idée de déménager dans le nord de l'Angleterre.

Concurrence entre les clubs de Premier League

Bien qu'Arsenal mène des négociations avec l'ancien joueur de Toulouse depuis plusieurs mois, l'offre et le projet de Manchester United suscitent actuellement plus d'intérêt chez le joueur. Pour le club d'Old Trafford, Manu Koné est l'une des priorités sur le marché des transferts. Bien que le club italien de l'Inter ait également manifesté son intérêt, la puissance financière et le prestige de la Premier League attirent davantage le milieu de terrain français.

Manu Koné a disputé 82 rencontres sous le maillot de la Roma au cours de ses deux saisons dans la capitale italienne. Il a joué un rôle clé dans la troisième place obtenue par l'équipe en Serie A avec 73 points. Désormais, il vise à élever son niveau et à lutter pour des trophées au sein d'un top club.

Détails du transfert et attentes

La direction de Manchester United prévoit de ne pas se précipiter pour réaliser ce transfert et de ne pas dépenser des sommes excessives pour le joueur. Néanmoins, Koné occupe l'une des premières places sur la liste courte du club. Le souhait du joueur est que la décision concernant son avenir soit prise le plus rapidement possible, bien que la fenêtre de transfert après la Coupe du Monde puisse présenter des complexités particulières.

Ce transfert sera certainement intéressant pour les fans de football, car des milieux de terrain physiquement robustes et techniquement formés comme Manu Koné s'adaptent rapidement au style de jeu intense de la Premier League. Si l'accord est conclu, Manchester United disposera d'un joueur fiable capable d'abattre un gros volume de travail au milieu de terrain.