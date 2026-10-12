Naoya Inoue affronte l'invaincu Jesse Rodriguez

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Naoya Inoue affronte l'invaincu Jesse Rodriguez

L'une des plus grandes stars de la boxe professionnelle, champion du monde incontesté des super-coqs Naoya Inoue a officiellement annoncé le nom de son prochain adversaire. La superstar japonaise affrontera l'invaincu américain, actuel détenteur de la ceinture WBA Super Jesse Rodriguez sur le ring.

En Corée du Sud lors d'une soirée de boxe (alors qu'il assistait au combat de son partenaire d'entraînement Taku Kuwahara), Inoue a déclaré dans une interview qu'il avait déjà commencé la préparation pour ce choc. Ce méga-combat historique est prévu pour mars 2027. est prévu pour mars 2027.

Deux champions invaincus sur le ring : chiffres et niveau

Cet affrontement est considéré comme le sommet de la boxe moderne, car aucun des deux boxeurs n'a encore goûté à la défaite dans sa carrière :

  • Jesse Rodriguez (24-0, 17 KO) : Le boxeur américain, qui aura 27 ans au début de l'année prochaine, a déjà remporté des titres mondiaux dans trois catégories de poids (de 50,8 kg à 53,5 kg) et a triomphé lors de ses 24 combats ;

  • Naoya Inoue (33-0, 27 KO) : Le boxeur japonais de 33 ans, surnommé « The Monster », a été champion du monde dans cinq catégories de poids différentes (de 49 kg à 55,3 kg).

Un record historique : un statut égalé seulement par Crawford et Usyk

La position de Naoya Inoue dans la boxe moderne le place parmi les plus grands combattants :

  • Champion incontesté dans deux catégories : Il est l'un des rares athlètes à être devenu champion du monde incontesté dans deux catégories de poids différentes à l'ère des quatre ceintures majeures (WBC, WBA, IBF, WBO) ;

  • Le trio d'élite : Dans l'histoire de la boxe moderne, seuls trois légendes ont réussi cet exploit incroyable — Terence Crawford, Oleksandr Usyk et Naoya Inoue.

Le choc attendu au printemps 2027 entre ces deux puncheurs invaincus promet d'être l'un des affrontements les plus intenses de ces dernières années.

Naoya InoueJesse RodriguezWBA SuperBoxeCombat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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