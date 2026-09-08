Naoya Inoue révèle son dernier grand objectif de carrière

Le champion du monde incontesté Naoya Inoue a fait une déclaration importante sur la prochaine étape de sa carrière. Le boxeur japonais a exprimé sa volonté de relever un nouveau défi sérieux plutôt que de rester dans sa catégorie de poids actuelle.

Le plan d'Inoue dépend d'un adversaire. S'il ne peut pas affronter le très attendu Jesse Rodriguez il pourrait ne pas se contenter de défendre ses ceintures de champion.

Une nouvelle catégorie de poids s'ouvre pour Inoue

Inoue a souligné que sa position actuelle n'a pas changé. Cependant, si un combat contre Jesse Rodriguez ne peut être organisé, il envisage sérieusement l'option de monter dans une catégorie de poids supérieure.

« En réalité, ma position n'a pas changé. Si le combat contre Jesse Rodriguez n'est pas organisé, je songerai à passer dans la catégorie des poids plumes », a déclaré Inoue.

Cette déclaration signifie qu'une nouvelle page pourrait s'ouvrir dans la carrière de la star japonaise.

« Les combats sans risque » n'intéressent pas Inoue

Inoue comprend bien qu'il approche d'un tournant décisif de sa carrière. C'est pourquoi il ne veut pas passer ses deux ou trois dernières années à choisir ses adversaires avec prudence.

« Je ne veux pas passer les deux ou trois dernières années de ma carrière à faire des "matchs" sans risque. Je veux monter dans une catégorie de poids plus lourde et me lancer un nouveau défi », a rapporté The Ring, citant le boxeur japonais.

Pour Inoue, il ne s'agit pas d'un simple changement de catégorie. Le champion japonais vise à se tester une fois de plus au plus haut niveau.

Pourquoi le combat contre Rodriguez est-il important ?

Le nom de Jesse Rodriguez occupe une place particulière dans les projets futurs d'Inoue. Si cette confrontation a lieu, le boxeur japonais aura la possibilité de rester dans sa catégorie de poids actuelle.

Sinon, une autre option s'offre à lui :

monter dans une catégorie de poids supérieure ;

affronter de nouveaux adversaires ;

tester son statut de champion dans une autre catégorie ;

consacrer les dernières années de sa carrière à des combats de haut niveau.

À cet égard, le sort du combat contre Rodriguez pourrait déterminer la direction future de la carrière d'Inoue.

Comment s'est terminé le dernier combat d'Inoue ?

Naoya Inoue a disputé son dernier combat contre Junto Nakatani. Lors de cette confrontation très attendue, deux boxeurs japonais renommés se sont affrontés sur le ring.

À la fin du combat, Inoue a gagné aux points par décision des juges.

Ce résultat a démontré une fois de plus son désir de poursuivre une compétition de haut niveau.

Maintenant, la question principale est : où Inoue va-t-il monter ?

Le champion du monde incontesté a deux voies possibles : organiser la confrontation attendue avec Jesse Rodriguez ou monter dans une catégorie de poids supérieure pour relever un nouveau défi.

Le signal donné par Inoue lui-même est clair : il ne veut pas passer le reste de sa carrière contre des adversaires faciles.

Par conséquent, si le combat contre Rodriguez n'a pas lieu, le prochain grand objectif pour Naoya Inoue sera de se tester dans une catégorie de poids supérieure. Cela pourrait devenir l'une des étapes les plus sérieuses et les plus intéressantes de sa carrière professionnelle.