Un requin de 3,5 mètres reste coincé dans un canal en Corée du Sud (vidéo)

·1·Monde
Un requin de 3,5 mètres reste coincé dans un canal en Corée du Sud (vidéo)

Corée du SudDans la zone du port Nord de la ville de Busan, un requin de 3,5 mètres s'est retrouvé dans une situation inhabituelle. Il est entré dans un canal artificiel près du port le 18 septembre et, malgré plusieurs tentatives pour rejoindre la haute mer, il n'arrive pas à en sortir. C'est ce qu'a rapporté l'Associated Press.

Les experts supposent, d'après son apparence et sa taille, qu'il pourrait s'agir d'un requin mako. Il est probable qu'il soit entré dans le canal à la recherche de nourriture.

Initialement, les autorités ont tenté de diriger le requin vers la haute mer en utilisant des bateaux pour créer des courants. Cependant, il a évité les bateaux et est resté dans le canal. Ensuite, une tentative a été faite pour le guider vers la mer à l'aide d'un filet spécial de 50 mètres de long et 6,8 mètres de haut.

Cependant, la deuxième tentative n'a pas non plus été totalement fructueuse. L'opération a été interrompue car le filet s'est accroché au fond du canal et le requin ne voulait pas bouger. Le 3 octobre, il a été constaté que le requin était revenu dans le canal.

Cet événement inhabituel a suscité un grand intérêt chez les habitants de Busan et les touristes. Il a été rapporté que plus de 700 000 personnes s'étaient rendues dans la zone portuaire pour voir le requin au 3 octobre.

Actuellement, les autorités cherchent des moyens de ramener le requin en haute mer en toute sécurité. Les experts espèrent qu'il sortira naturellement du canal sous l'effet des changements de niveau et de courant de l'eau.

Port de BusanRequinAssociated PressCorée du SudAnimaux
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un minuscule poisson entre dans la gueule du requin pour la nettoyerUn minuscule poisson entre dans la gueule du requin pour la nettoyer18 août 10:45« Les portes des États-Unis sont complètement fermées aux demandeurs d'asile » - Stephen Miller« Les portes des États-Unis sont complètement fermées aux demandeurs d'asile » - Stephen Miller26 juin 22:59Un cimetière de baleines antique découvert dans l'océan Indien : les scientifiques sont stupéfaitsUn cimetière de baleines antique découvert dans l'océan Indien : les scientifiques sont stupéfaits13 juin 20:57Un requin de 3,5 mètres s'introduit dans un parc de Busan et stupéfie les visiteursUn requin de 3,5 mètres s'introduit dans un parc de Busan et stupéfie les visiteurs22 septembre 21:03Un requin de 2,1 mètres a failli tuer un pêcheurUn requin de 2,1 mètres a failli tuer un pêcheur4 septembre 13:56Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approcheUn grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche24 juillet 20:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils