Un requin de 3,5 mètres reste coincé dans un canal en Corée du Sud (vidéo)

Corée du SudDans la zone du port Nord de la ville de Busan, un requin de 3,5 mètres s'est retrouvé dans une situation inhabituelle. Il est entré dans un canal artificiel près du port le 18 septembre et, malgré plusieurs tentatives pour rejoindre la haute mer, il n'arrive pas à en sortir. C'est ce qu'a rapporté l'Associated Press.

Les experts supposent, d'après son apparence et sa taille, qu'il pourrait s'agir d'un requin mako. Il est probable qu'il soit entré dans le canal à la recherche de nourriture.

Initialement, les autorités ont tenté de diriger le requin vers la haute mer en utilisant des bateaux pour créer des courants. Cependant, il a évité les bateaux et est resté dans le canal. Ensuite, une tentative a été faite pour le guider vers la mer à l'aide d'un filet spécial de 50 mètres de long et 6,8 mètres de haut.

Cependant, la deuxième tentative n'a pas non plus été totalement fructueuse. L'opération a été interrompue car le filet s'est accroché au fond du canal et le requin ne voulait pas bouger. Le 3 octobre, il a été constaté que le requin était revenu dans le canal.

Cet événement inhabituel a suscité un grand intérêt chez les habitants de Busan et les touristes. Il a été rapporté que plus de 700 000 personnes s'étaient rendues dans la zone portuaire pour voir le requin au 3 octobre.

Actuellement, les autorités cherchent des moyens de ramener le requin en haute mer en toute sécurité. Les experts espèrent qu'il sortira naturellement du canal sous l'effet des changements de niveau et de courant de l'eau.