Le choc le plus cher de l’histoire : le supercombat entre Naoya Inoue et Jesse Rodriguez

Le monde de la boxe professionnelle se prépare à l’un des supercombats les plus attendus et les plus médiatisés de ces dernières années. Le champion du monde incontesté des super-coqs et numéro 1 du classement P4P de The Ring, Naoya Inoue, affrontera l’Américain Jesse Rodriguez, champion de 26 ans classé 4e. Deux immenses arènes japonaises ont été réservées pour ce duel. Quels cachets records le projet Riyadh Season, dirigé par l’investisseur saoudien Turki Alalshikh, propose-t-il aux boxeurs ?

Riyadh Season au Japon : deux stades géants en lice

À l’origine, l’équipe d’Inoue envisageait d’organiser ce duel à l’IG Arena de Nagoya, qui peut accueillir 17 000 personnes. Mais après l’intervention de Turki Alalshikh, les événements ont pris une ampleur sans précédent :

Mizuho PayPay Dome (Fukuoka) : Ce stade de 40 000 places a été réservé pour février. En 1993, il avait accueilli 55 000 spectateurs pour un spectacle de catch.

Tokyo Dome (Tokyo) : Cette arène légendaire de 57 000 places a été réservée comme solution de secours pour mars. Naoya Inoue y avait disputé son précédent combat contre Junto Nakatani.

Supercombat Inoue – Rodriguez : faits et chiffres clés

Indicateur Naoya Inoue (Japon) Jesse Rodriguez (États-Unis) Classement The Ring P4P : 1er The Ring P4P : 4e Statut Champion du monde incontesté des super-coqs Champion du monde des poids légers (26 ans) Condition de poids Combat à son poids naturel Prêt à monter de catégorie pour affronter Inoue Cachet proposé Plus de 31 millions de dollars (environ cinq fois plus que Rodriguez) Plus de 6,2 millions de dollars (plus d’un milliard de yens) Organisateur Turki Alalshikh (« Riyadh Season ») Turki Alalshikh (« Riyadh Season »)

Le combat d’unification avec Medina et la décision finale

Même si Riyadh Season propose des conditions financières astronomiques, l’équipe de Jesse Rodriguez n’a pas encore donné de réponse officielle définitive.

La raison : le boxeur américain prévoit de disputer en fin d’année un important combat d’unification contre Cristian Medina, champion WBO. Si Rodriguez franchit ce cap avec succès, l’un des plus grands événements de boxe de l’histoire pourrait avoir lieu au Japon début 2027.

Selon vous, le jeune et technique Jesse Rodriguez peut-il monter de catégorie et battre Naoya Inoue, surnommé « The Monster », dans son pays, ou la domination absolue du Japonais va-t-elle se poursuivre ?

Partagez votre analyse et vos impressions dans les commentaires, et relayez immédiatement cette actualité exclusive auprès des passionnés de boxe !