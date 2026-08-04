Deux Ouzbeks en tête du classement WBA : un nouveau nom fait son entrée

La boxe professionnelle ouzbèke continue de renforcer sa position sur la scène mondiale. Dans le classement actualisé de la World Boxing Association pour juillet, neuf représentants de l’Ouzbékistan figurent parmi les classés.

Bektemir Meliqo‘ziyev et Muhammad Shekhov restent les challengers numéro un de leurs catégories respectives. Ruslan Abdullaev, lui, entre pour la première fois de sa carrière dans le top 15 officiel de la WBA.

Deux Ouzbeks dans le top 3 d’une même catégorie

La situation la plus remarquable concerne les super-coqs. Muhammad Shekhov conserve la première place du classement, tandis que l’ancien champion du monde Murodjon Akhmadaliev occupe la troisième position.

Dans cette division, la ceinture de superchampion WBA appartient au Japonais Naoya Inoue. Ainsi, deux boxeurs ouzbeks figurent simultanément dans le top 3 d’une même catégorie.

Shekhov avait pris la première place en mai après avoir battu Yeru Betancourt aux points dans un combat éliminatoire en 12 rounds. Il conserve également son statut de challenger le mieux placé dans le classement de juillet.

Cependant, être classé numéro un ne signifie pas qu’un combat pour le titre sera immédiatement programmé. Le comité des championnats de la WBA doit d’abord prendre une décision distincte concernant une défense obligatoire et fixer un délai de négociation aux parties.

Le statut de Meliqo‘ziyev est encore plus clair

Bektemir Meliqo‘ziyev reste numéro un chez les super-moyens. À côté de son nom dans le classement officiel de la WBA figure la mention OC — Official Challenger, c’est-à-dire challenger officiel.

Il s’agit d’un statut plus important qu’une simple première place. Il montre que Meliqo‘ziyev est le principal candidat à un combat pour le titre mondial.

Le champion du monde WBA des super-moyens est le Mexicain Jaime Munguia. En mai 2026, il a remporté la ceinture en battant Jose Armando Resendiz aux points.

Ainsi, l’objectif le plus probable de Meliqo‘ziyev est actuellement un combat pour le titre contre Munguia. Toutefois, aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant la date, le lieu du combat ou l’état des négociations.

Ruslan Abdullaev entre dans le top 15

L’une des principales nouveautés du classement de juillet concerne Ruslan Abdullaev. Classé 13e chez les super-welters, il entre pour la première fois dans le top 15 officiel de la WBA.

Abdullaev occupait la 16e place dans la liste interne élargie de juin. Il est donc plus exact de présenter son résultat actuel non pas comme une toute première évaluation, mais comme une première entrée dans le top 15 officiel .

Le fait d’avoir obtenu ce résultat au début de sa carrière professionnelle revêt une importance particulière. Selon la WBA, son bilan officiel est de quatre victoires et aucune défaite, dont deux succès par KO.

Le champion de cette catégorie est l’Américain Gary Antuanne Russell. Abdullaev n’est pas encore en position de disputer le titre, mais chaque victoire dans le top 15 peut lui permettre de grimper au classement.

Les boxeurs ouzbeks dans leur intégralité

Dans le classement officiel de la WBA pour juillet, les boxeurs ouzbeks occupent les positions suivantes :

Boxeur Catégorie de poids Position Bektemir Meliqo‘ziyev Super-moyens 1 Muhammad Shekhov Super-coqs 1 Murodjon Akhmadaliev Super-coqs 3 Hasanboy Dusmatov Mouches 6 Israil Madrimov Super-welters 7 Otabek Kholmatov Plumes 8 Shakhram Giyasov Welters 8 Sirochbek Ismoilov Légers 13 Ruslan Abdullaev Super-welters 13

Dans la liste officielle, le nom de Sirochbek Ismoilov apparaît sous une forme abrégée : Siro Choi Il occupe la 13e place dans la catégorie des légers, dont la ceinture mondiale est actuellement vacante.

Dusmatov reste stable au classement

Hasanboy Dusmatov conserve la sixième place du classement WBA. Dans la liste officielle, il est répertorié non pas chez les poids minimum, mais dans la catégorie des poids mouches — flyweight . Le champion WBA de cette catégorie est Ricardo Rafael Sandoval.

Dusmatov occupe cette position de manière régulière depuis le début de 2026. Pour se rapprocher du titre, il devra probablement battre un adversaire mieux classé ou participer à un combat éliminatoire de la WBA.

Kholmatov et Giyasov dans le top 10

Otabek Kholmatov conserve la huitième place chez les plumes. Le champion de cette division est l’Américain Brandon Figueroa, qui a remporté la ceinture WBA en arrêtant Nick Ball au 12e round en février 2026.

Shakhram Giyasov reste également huitième chez les welters. Dans cette catégorie, la ceinture de superchampion WBA appartient à Rolando Romero, tandis que le titre mondial régulier est détenu par Jack Catterall.

Les deux boxeurs figurant dans le top 10 peuvent se rapprocher d’un combat éliminatoire grâce à une ou deux victoires importantes. Toutefois, le choix de l’adversaire et le statut du combat joueront un rôle déterminant.

Madrimov reste septième

Chez les super-welters, Israil Madrimov conserve la septième place. Le champion WBA de la division est Jaron Ennis.

Madrimov possède davantage d’expérience que les autres challengers classés, puisqu’il a déjà été champion du monde WBA et affronté des adversaires de l’élite.

Pour remonter dans le classement, il devra toutefois battre un adversaire de premier plan classé chez les super-welters.

Deux des neuf boxeurs sont très proches d’un combat pour le titre

Le nouveau classement montre que la boxe professionnelle ouzbèke ne repose pas uniquement sur quelques stars : un groupe de boxeurs compétitifs se forme dans plusieurs catégories de poids.

À l’heure actuelle :

deux boxeurs occupent la première place ;

un autre figure dans le top 3 ;

quatre représentants sont dans le top 10 ;

deux jeunes boxeurs figurent dans le top 15.

L’attention se porte principalement sur Bektemir Meliqo‘ziyev et Muhammad Shekhov. Meliqo‘ziyev possède le statut de challenger officiel, tandis que Shekhov est le leader d’une division dont Naoya Inoue est le champion.

L’entrée de Ruslan Abdullaev dans le top 15 montre également que le nombre de boxeurs ouzbeks présents dans ce classement pourrait encore augmenter dans les prochaines années.

Selon vous, quel boxeur ouzbek disputera en premier le prochain combat pour le titre WBA : Meliqo‘ziyev ou Shekhov ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les amateurs de sport sur Telegram ou les autres réseaux sociaux !