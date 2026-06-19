Liverpool annonce le transfert de la star espagnole Viktor Munyos

·37·Sport
Liverpool annonce le transfert de la star espagnole Viktor Munyos

Le club anglais de Liverpool a réalisé son prochain grand coup du mercato estival. Les Merseysiders ont officiellement confirmé la signature du contrat de Viktor Munyos, attaquant de l'équipe nationale d'Espagne et du club d'Osasuna. Ce transfert est significatif dans le contexte concurrentiel de la Premier League anglaise. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, Liverpool a entièrement activé la clause libératoire de 34 millions de livres sterling (environ 45 millions de dollars) stipulée dans le contrat du joueur. Cette étape a permis au club de conclure le transfert rapidement sans entrer en négociations avec d'autres prétendants. L'ailier de 22 ans, actuellement avec l'équipe nationale d'Espagne pour la Coupe du Monde, a passé sa visite médicale au camp de base de la sélection dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Concurrence avec Newcastle et accord rapide

Newcastle participait également activement à la course pour Viktor Munyos. Après avoir vendu Anthony Gordon au FC Barcelone, les « Magpies » prévoyaient de combler ce vide précisément avec Munyos. Cependant, la volonté de la direction de Liverpool de payer la clause libératoire intégralement et immédiatement, plutôt qu'en plusieurs fois, a fait échouer les plans de Newcastle.

Munyos est le premier achat majeur sous l'ère du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. On dit que l'entraîneur apprécie la flexibilité tactique et la grande capacité de travail du jeune Espagnol, et qu'il est convaincu que son style de jeu s'adaptera parfaitement à l'intensité élevée pratiquée à Anfield. Le joueur rejoindra l'équipe une fois que le certificat international de transfert et les documents liés au visa de travail seront finalisés.

La saison dernière, Viktor Munyos a disputé 34 matchs avec Osasuna, marquant 7 buts et délivrant 5 passes décisives. Sa maîtrise technique n'est pas fortuite, car le joueur a été formé dans les académies du FC Barcelone et du Real Madrid. Il a célébré ses débuts avec l'équipe nationale d'Espagne en mars dernier en marquant un but contre la Serbie.

Ce transfert démontre la ferme intention de Liverpool de rajeunir et de renforcer sa ligne d'attaque avant la nouvelle saison. La vitesse et la technique de Munyos sur l'aile gauche devraient considérablement augmenter le potentiel offensif de l'équipe.

LiverpoolTransfertViktor MunyosPremier LeagueOsasuna
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Suisse s'impose largement face à la Bosnie-HerzégovineLa Suisse s'impose largement face à la Bosnie-HerzégovineAujourd'hui, 21:07Paul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalPaul Scholes : Cristiano Ronaldo est devenu un problème pour l'équipe du PortugalAujourd'hui, 21:00Eldor Shomurodov : « Ce n'est pas la fin du chemin, nous irons de l'avant ! »Eldor Shomurodov : « Ce n'est pas la fin du chemin, nous irons de l'avant ! »Aujourd'hui, 20:59Qu'a dit Timur Kapadze sur le match de notre équipe nationale ?Qu'a dit Timur Kapadze sur le match de notre équipe nationale ?Aujourd'hui, 20:46Abduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — ColombieAbduqodir Husanov prend des nouvelles de l'opérateur blessé lors du match Ouzbékistan — ColombieAujourd'hui, 20:44Tottenham renforce sa défense : Jan Paul van Hecke transféré pour 52 millions de livresTottenham renforce sa défense : Jan Paul van Hecke transféré pour 52 millions de livresAujourd'hui, 20:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?