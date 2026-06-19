Le club anglais de Liverpool a réalisé son prochain grand coup du mercato estival. Les Merseysiders ont officiellement confirmé la signature du contrat de Viktor Munyos, attaquant de l'équipe nationale d'Espagne et du club d'Osasuna. Ce transfert est significatif dans le contexte concurrentiel de la Premier League anglaise. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, Liverpool a entièrement activé la clause libératoire de 34 millions de livres sterling (environ 45 millions de dollars) stipulée dans le contrat du joueur. Cette étape a permis au club de conclure le transfert rapidement sans entrer en négociations avec d'autres prétendants. L'ailier de 22 ans, actuellement avec l'équipe nationale d'Espagne pour la Coupe du Monde, a passé sa visite médicale au camp de base de la sélection dans l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Concurrence avec Newcastle et accord rapide

Newcastle participait également activement à la course pour Viktor Munyos. Après avoir vendu Anthony Gordon au FC Barcelone, les « Magpies » prévoyaient de combler ce vide précisément avec Munyos. Cependant, la volonté de la direction de Liverpool de payer la clause libératoire intégralement et immédiatement, plutôt qu'en plusieurs fois, a fait échouer les plans de Newcastle.

Munyos est le premier achat majeur sous l'ère du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. On dit que l'entraîneur apprécie la flexibilité tactique et la grande capacité de travail du jeune Espagnol, et qu'il est convaincu que son style de jeu s'adaptera parfaitement à l'intensité élevée pratiquée à Anfield. Le joueur rejoindra l'équipe une fois que le certificat international de transfert et les documents liés au visa de travail seront finalisés.

La saison dernière, Viktor Munyos a disputé 34 matchs avec Osasuna, marquant 7 buts et délivrant 5 passes décisives. Sa maîtrise technique n'est pas fortuite, car le joueur a été formé dans les académies du FC Barcelone et du Real Madrid. Il a célébré ses débuts avec l'équipe nationale d'Espagne en mars dernier en marquant un but contre la Serbie.

Ce transfert démontre la ferme intention de Liverpool de rajeunir et de renforcer sa ligne d'attaque avant la nouvelle saison. La vitesse et la technique de Munyos sur l'aile gauche devraient considérablement augmenter le potentiel offensif de l'équipe.