La jeune pépite du club néerlandais de Twente, Ruud Nijstad, a ouvertement admis qu'il rêve de former à l'avenir une charnière centrale avec Pau Cubarsí au FC Barcelone. Le défenseur de 18 ans n'a pas caché son admiration pour le style de jeu et l'assurance sur le terrain de Cubarsí, qui s'est déjà imposé chez les Catalans. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon Goal.com, la détermination de Nijstad à ce sujet a été motivée par la performance de Pau Cubarsí lors du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et le Portugal (1-0). Lors de ce match, le jeune défenseur avait fait preuve d'une grande maîtrise pour neutraliser un attaquant de la trempe de Cristiano Ronaldo.

« J'ai vu comment il a lutté contre Cristiano Ronaldo et j'ai apprécié ce match. Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que les choses aillent aussi vite pour moi pour l'instant, mais former la muraille défensive du FC Barcelone avec Cubarsí est mon objectif ultime », a souligné le footballeur néerlandais dans une interview accordée à Sportnieuws.

Objectifs futurs et projet de Twente

En évoquant ses plans à long terme, Nijstad a ajouté qu'il se concentre actuellement sur son développement au sein du club de Twente. Selon lui, accumuler de l'expérience en Eredivisie et perfectionner son jeu sont ses priorités absolues.

La saison dernière, Nijstad a disputé 24 rencontres avec Twente, devenant un titulaire indiscutable. Étant un défenseur central gaucher, il a attiré l'attention de nombreux grands clubs, dont les recruteurs du FC Barcelone. Les Catalans privilégient souvent le recrutement de jeunes défenseurs gauchers dotés d'une bonne technique.

Le FC Barcelone cherche depuis longtemps des talents jeunes et prometteurs pour structurer sa ligne défensive. Alors que Pau Cubarsí est déjà devenu une pièce maîtresse de l'équipe, la presse évoque souvent la possibilité que des talents comme Nijstad puissent devenir ses futurs partenaires.

Pour l'instant, Nijstad continue de perfectionner ses compétences dans le championnat néerlandais. S'il maintient sa régularité, il est fort probable que l'intérêt manifesté par le FC Barcelone se transforme en une offre officielle lors des prochains mercatos. Cela ouvrirait la voie à la réalisation du rêve du jeune joueur.