Frosinone - Sassuolo : compositions et direct commenté

Le match Frosinone - Sassuolo, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 16 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Frosinone : 22. Palmisani L., 79. Bracaglia G., 14. Calò G., 2. Cittadini G., 7. Ghedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazzini P., 30. Monterisi I., 20. Oyono A., 9. Raimondo A., 10. Schmid R.

Remplaçants de Frosinone : 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birlidgea D., 89. Bobchek T., 3. Kalvani G., 16. Cichella M., 91. Desplanches S., 34. El-Azzouzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Hasa L., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 71. Terzic A., 24. Zerbin A.

Entraîneur de Frosinone : Alvini M.

Composition de départ de Sassuolo : 49. Muric A., 50. Bacola D., 10. Berardi D., 15. Caleta-Car D., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 45. Laurienté A., 18. Matic N., 26. Odenthal K., 42. Thorstvedt K., 20. Van der Brempt I.

Entraîneur de Sassuolo : Aquilani A.