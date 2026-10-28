La Lazio écrase Sassuolo à l'extérieur et prend la tête du classement

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La Lazio écrase Sassuolo à l'extérieur et prend la tête du classement

La 9e journée de Serie A italienne a débuté par un véritable festival de buts. En déplacement sur la pelouse de Sassuolo, le club romain de la Lazio a inscrit six buts pour s'imposer largement sur le score de 6-2.

Le doublé de Tijjani Noslin et le jeu offensif des Romains leur ont offert trois points cruciaux. Grâce à ce succès, le club de la capitale atteint les 25 points et s'empare seul de la première place du classement.

La pression offensive des Romains : les détails du festival de buts

Le match au stade Mapei a été ouvert et intense dès les premières minutes :

  • Une première mi-temps explosive : Taylor a ouvert le score dès la 2e minute, mais Kristian Thorstvedt a égalisé cinq minutes plus tard (1-1) ;

  • La réplique rapide de la Lazio : Gustav Isaksen à la 13e minute et Floriani à la 16e ont marqué coup sur coup pour assurer l'avantage aux Romains ;

  • Échanges en fin de période : Francesco Esposito a réduit l'écart pour les locaux à la 43e minute, mais Mattia Zaccagni a répondu à la 45e, renvoyant les équipes aux vestiaires sur le score de 2-4 ;

  • Le récital de Noslin : En seconde période, Tijjani Noslin a pris les choses en main, marquant aux 55e et 65e minutes pour signer un doublé et fixer le score final à 2-6.

Situation au classement et résumé du match

  • Sassuolo — Lazio 2-6

  • Buts : Thorstvedt (7e), Esposito (43e) — Taylor (2e), Isaksen (13e), Floriani (16e), Zaccagni (45e), Noslin (55e, 65e) ;

  • Composition de Sassuolo : Turati, Odenthal, Caleta, Cinquegrano, Doig, Thorstvedt, Bacolla (Sulemana, 46e), Berardi (Kande, 63e), Llorente, Lipani, Esposito (Bowi, 63e) ;

  • Composition de la Lazio : Mandas, Floriani, Tavares (Pedraza, 63e), Leite, Sutalo, Taylor (Bashiru, 46e), Belahyane, Frattesi, Isaksen (Cancellieri, 63e), Noslin (Pinamonti, 71e), Zaccagni ;

  • Changement au classement : Grâce à cette large victoire, la Lazio devient leader avec 25 points. Sassuolo, après cette lourde défaite, reste à la 14e place avec 8 points.

La régularité et le jeu offensif affichés par le club romain prouvent que la course au titre en Serie A sera plus intense que jamais cette saison.

LazioSassuoloSerie ATijjani NoslinFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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