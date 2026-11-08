La Roma écrase Sassuolo et relance la course au titre

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La Roma écrase Sassuolo et relance la course au titre

Dans le cadre de la 11e journée de Serie A italienne, le club romain de la Roma a accueilli Sassuolo au Stadio Olimpiko. La rencontre s'est déroulée sous la domination totale des hôtes et s'est soldée par une large et solide victoire sur le score de 3-0.

Les hommes de Gian Piero Gasperini n'ont laissé presque aucune chance à l'adversaire, empochant 3 points précieux et consolidant ainsi leur position dans le haut du classement.

Deux buts rapides et le point final de Mora : La chronique du match

Les Romains ont pratiquement scellé le sort du match dès le milieu de la première mi-temps :

  • Hermoso ouvre le score : À la 27e minute de la rencontre, des attaques soutenues ont porté leurs fruits et Mario Ermoso a trouvé le chemin des filets d'une frappe précise — 1-0 ;

  • La grossière erreur de l'adversaire : À peine 3 minutes plus tard, à la 30e minute, le défenseur de Sassuolo Sebastian Walukiewicz a marqué contre son camp (csc), creusant l'écart à deux buts — 2-0 ;

  • Le coup de grâce de Mora : N'ayant pas baissé le rythme offensif en seconde période, les hôtes ont scellé le score final à la 58e minute grâce à un but de Mora — 3-0.

Classement : La Roma monte à la 2e place

Cette victoire écrasante démontre clairement les ambitions des Romains dans la compétition :

  • 27 points et la chasse aux leaders : Après ce match réussi, la Roma porte son total de points à 27 et grimpe à la 2e place du classement de Serie A ;

  • Sassuolo dans la zone rouge : Quant aux visiteurs défaits, ils restent dans le bas du classement, à la 16e place, avec seulement 8 points après 11 journées.

RomaSassuoloSerie AMario ErmosoFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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