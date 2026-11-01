Changement de leader en Italie ! La Lazio s'empare de la 1ère place avec 28 points

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Changement de leader en Italie ! La Lazio s'empare de la 1ère place avec 28 points

Dans le cadre de la 10e journée de Serie A, un match intense et plein de caractère s'est déroulé au Stadio Olimpico de Rome. La Lazio, club hôte, a battu Cagliari 2-1 après une forte résistance, signant ainsi sa sixième victoire consécutive.

Ce succès permet aux hommes de Gennaro Gattuso de totaliser 28 points, dépassant l'Inter (25 points) et s'emparant seuls de la tête du classement du championnat italien.

Choc à Rome : Un but rapide encaissé et un penalty décisif à la 83e minute

La rencontre a débuté selon un scénario inattendu pour les locaux :

  • Attaque rapide de Cagliari (20e minute) : L'attaquant visiteur Mbala Nzola a ouvert le score dès la 20e minute, mettant la Lazio en difficulté — 0:1 ;

  • La réponse d'Isaksen (36e minute) : Plus actifs sur leur pelouse, les Romains ont rétabli l'équilibre au tableau d'affichage à la 36e minute grâce à une frappe précise de Gustav Isaksen — 1:1 ;

  • Le coaching de Gattuso et le coup de grâce de Pinamonti (83e minute) : Entré en jeu à la 55e minute, Andrea Pinamonti est devenu le héros du match. Il a transformé avec sang-froid le penalty accordé à la 83e minute, offrant une victoire en or à la Lazio — 2:1.

Frosinone s'impose à domicile face au Torino

Dans une autre rencontre notable de la 10e journée, Frosinone, en quête du top 6, a dominé le Torino devant ses supporters (2:0) :

  • Ghedjemis a ouvert le score à la 48e minute, tandis que Kalo a scellé le sort du match dans le temps additionnel à la 90+3e minute ;

  • Grâce à cette victoire, Frosinone consolide sa 6e place avec 20 points, tandis que le Torino reste 10e avec 13 points.

Feuilles de match officielles :

  • Lazio — Cagliari 2:1

    • Buts : Isaksen 36, Pinamonti 83 (pen.) — Nzola 20.

    • Composition de la Lazio : Mandas, Floriani, Shutalo, Provstgaard (Leite, 76), Tavares (Pedrasa, 55), Frattesi (Dele-Bashiru, 55), Belahyane (Cataldi, 81), Tella, Isaksen, Noslin, Zaccagni (Pinamonti, 55).

  • Frosinone — Torino 2:0

    • Buts : Ghedjemis 48, Kalo 90+3.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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