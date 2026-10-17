Union Berlin — Dortmund : compositions et direct commenté

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Union Berlin — Dortmund : compositions et direct commenté

Le match Union BerlinDortmund, comptant pour la Bundesliga allemande, débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Union Berlin : 1. Rønnow F., 20. Aebischer M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 11. Jeong W-Y., 8. Khedira R., 15. Rothe T., 13. Schäfer A., 21. Skarke T., 2. Uduokhai F., 4. Van den Berg S.

Remplaçants de l'Union Berlin : 32. Greye M., 49. Guter L., 6. Kemlein A., 17. Conn D., 29. Latte Lath E., 27. Ljubicic M., 14. Querfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel C.

Entraîneur de l'Union Berlin : Lustrinelli M.

Composition de départ de Dortmund : 1. Kobel G., 3. Anton W., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 22. Gadu J., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N., 24. Svensson D.

Remplaçants de Dortmund : 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Sabitzer M., 21. Silva F., 25. Weyerman J.

Entraîneur de Dortmund : Kovac N.

En direct EN DIRECT
7🟨
Le jeu est interrompu car Waldemar Anton (Dortmund) écope d'un carton jaune.
3
Le jeu est interrompu. Jude Bellingham (Dortmund) commet une faute dans la lutte pour le ballon. Conscient de son erreur, il ne conteste pas et ne fait aucun geste. Coup franc. L'Union Berlin va probablement essayer d'envoyer le ballon dans la surface.
1🟨
Ce carton jaune était mérité. La faute commise par Ethan Nwaneri (Dortmund) était très violente, et Daniel Schlager n'a pas hésité à le avertir.
1
Le match d'aujourd'hui vient de commencer, profitez du jeu !
18:30
Le match commence par Dortmund.
18:30
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Daniel Schlager.
18:30
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour la rencontre d'aujourd'hui.
18:30
Bonjour et bienvenue pour notre direct textuel minute par minute du match à venir. Nous nous efforcerons de vous faire vivre au plus près tous les événements du terrain. Bon match.
Union BerlinDortmundBundesligaFootballAllemagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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