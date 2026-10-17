Union Berlin — Dortmund : compositions et direct commenté

Le match Union Berlin — Dortmund, comptant pour la Bundesliga allemande, débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'Union Berlin : 1. Rønnow F., 20. Aebischer M., 19. Haberer J., 30. Imeri K., 11. Jeong W-Y., 8. Khedira R., 15. Rothe T., 13. Schäfer A., 21. Skarke T., 2. Uduokhai F., 4. Van den Berg S.

Remplaçants de l'Union Berlin : 32. Greye M., 49. Guter L., 6. Kemlein A., 17. Conn D., 29. Latte Lath E., 27. Ljubicic M., 14. Querfeld L., 31. Raab M., 28. Trimmel C.

Entraîneur de l'Union Berlin : Lustrinelli M.

Composition de départ de Dortmund : 1. Kobel G., 3. Anton W., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 22. Gadu J., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N., 24. Svensson D.

Remplaçants de Dortmund : 41. Albert M., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 19. Karetsas K., 33. Meyer A., 36. Prats K., 20. Sabitzer M., 21. Silva F., 25. Weyerman J.

Entraîneur de Dortmund : Kovac N.