Bodø/Glimt — Dortmund : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre Bodø/Glimt et Dortmund débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Bodø/Glimt : 12. Haikin N., 20. Sjøvold F., 6. Gundersen J., 5. Aleesami H. (capitaine), 15. Bjørkan F., 8. Auklend S., 7. Berg P., 19. Fet S., 10. Hauge J., 11. Blomberg O., 9. Helmersen A.

Remplaçants de Bodø/Glimt : 17. Brynhildsen O., 1. Lund J., 25. Määttä I., 22. Mvuka Mugisha J., 2. Nilsen V., 14. Saltnes U., 28. Sanyang A., 32. Solhaug K.

Entraîneur de Bodø/Glimt : Knutsen K.

Composition de départ de Dortmund : 1. Kobel G., 22. Gadu J., 3. Anton W. (capitaine), 5. Bensebaini R., 14. Beier M., 25. Wätjen J., 7. Bellingham J., 24. Svensson D., 19. Karetsas K., 40. Inasiu S., 21. Silva F.

Remplaçants de Dortmund : 41. Albert M., 17. Chukwuemeka C., 30. Dreves P., 9. Guirassy S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 8. Nmecha F., 18. Nwaneri E., 36. Prats K., 49. Redjani L., 26. Ryerson J., 20. Sabitzer M.

Entraîneur de Dortmund : Kovač N.