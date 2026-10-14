Bodø/Glimt — Dortmund : compositions et direct commenté

29
Jens Hauge (Bodø/Glimt) réussit une superbe percée, pique vers l'intérieur et frappe depuis l'extérieur de la surface. Mais sa tentative s'envole complètement et le ballon finit tout tout en haut des tribunes.
27
Jens Hauge (Bodø/Glimt) élimine des adversaires dans la surface, mais force trop sa passe pour Ole Blomberg.
26
Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt) envoie une longue passe vers Andreas Helmersen, mais la défense veille et éloigne le danger.
25🟨
Fabio Silva (Dortmund) écope d'un carton jaune. Il doit faire très attention, car une autre faute de ce genre pourrait lui valoir un carton rouge.
24
Nikita Haikin capte le ballon sur un centre de Konstantinos Karetsas (Dortmund) et met fin à l'action.
21
Maximilian Beier (Dortmund) joue rapidement, ce qui permet à ses coéquipiers d'avoir un avantage numérique sur les défenseurs dans la surface.
20
Ole Blomberg (Bodø/Glimt) est sanctionné pour une faute. Urs Schnyder a bien vu l'action et a sifflé.
19
Patrick Berg adresse une superbe passe à Sondre Fet (Bodø/Glimt), mais sa frappe depuis l'intérieur de la surface frôle le poteau droit.
18
Bodø/Glimt construit patiemment une attaque pour tenter de percer la défense.
16
Actuellement, la possession de balle est de 56:44.
14
Le coup franc tiré par Ole Blomberg (Bodø/Glimt) n'a pas créé de danger, un défenseur ayant bien veillé pour éloigner le ballon.
13🟨
Ce carton jaune était mérité. Le tacle de Joan Gadou (Dortmund) était très violent, et Urs Schneider n'a pas hésité à l'avertir.
13🟨
Joane Gadou (Dortmund) a reçu un carton jaune de l'arbitre.
13
Jens Hauge a failli se retrouver en duel face au gardien après une passe tranchante de Sondre Fet, mais un défenseur a dégagé le ballon pour écarter le danger.
12
Waldemar Anton (Dortmund) a tenté de trouver un coéquipier, mais a mis trop de puissance dans sa passe et l'occasion est perdue.
10
Superbe passe de Fabio Silva (Dortmund) pour Samuele Inacio, mais ils n'en profitent pas car Nikita Haikin sort de sa cage pour capter le ballon.
10
Jens Hauge (Bodø/Glimt) a eu une occasion en or. Il a tiré de très près dans le coin inférieur gauche, mais Gregor Kobel est resté vigilant et a réalisé un arrêt extraordinaire !
10
Ole Blomberg (Bodø/Glimt) adresse un centre dangereux dans la surface, mais le ballon est repoussé par le premier défenseur.
9
Patrick Berg (Bodø/Glimt) reçoit une superbe passe en dehors de la surface et frappe en bonne position, mais un défenseur repousse.
8
Jens Hauge (Bodø/Glimt) a tenté une passe rapide dans la surface, mais Andreas Helmersen n'a pas réussi à éliminer le défenseur et a perdu le ballon.
8
Ole Blomberg (Bodø/Glimt) a tenté de centrer depuis l'entrée de la surface vers un coéquipier devant le but, mais un défenseur a contré le ballon et l'a éloigné de la zone dangereuse.
7
Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) est signalé hors-jeu, l'arbitre siffle et arrête le jeu.
5
Quelle frappe horrible ! Ramy Bensebaini (Dortmund) retente sa chance de loin, mais même les yeux bandés il n'aurait pas pu faire pire. Le ballon s'envole dans les tribunes.
5
Dortmund contrôle actuellement le ballon grâce à des passes précises.
4
Après le corner, Daniel Svensson (Dortmund) relance le jeu, mais l'action ne donne rien.
3
Konstantinos Karetsas (Dortmund) a tenté de dribbler un adversaire et le ballon est sorti. Dortmund va maintenant obtenir un corner.
2
Urs Schnyder siffle et Andreas Helmersen (Bodø/Glimt) est sanctionné pour une faute offensive. Bonne décision de l'arbitre.
1
Sondre Fet (Bodø/Glimt) réalise un beau geste près de la surface, trouve de l'espace et décoche une frappe puissante, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre.
1⏱
C'est parti, le match d'aujourd'hui commence à l'instant.
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Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match est sur le point de commencer. Bodø/Glimt engagera.
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Le match d'aujourd'hui sera dirigé par Urs Schneider.
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Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions d'équipes avant le coup d'envoi.
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Салом, жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва ўйиндан завқланинг.
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