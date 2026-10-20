Sabah Bakou — Dortmund : compositions et direct commenté

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Sabah Bakou — Dortmund : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre le Sabah Bakou et Dortmund débutera le 20 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Sabah Bakou : 92. Pokatilov S. (capitaine), 37. Du Queiroz, 13. Lepinjica I., 4. McCarthy A., 20. Mikels D., 11. Parris K., 27. Puchacz T., 7. Rakhmonaliev U., 21. Simic V., 3. Solvet S., 80. Zedadka A.

Remplaçants du Sabah Bakou : 9. Aliyev K., 5. Dashdamirov R., 88. Fernandes R., 10. Isayev A., 33. Junior Almeida, 6. Khaybulayev A., 99. Mbina O., 94. Mirzammadov R., 17. Mutallimov T., 8. Nwachukwu C., 1. Ramazanov A., 34. Severina X.

Entraîneur du Sabah Bakou : Dambrauskas V.

Composition de départ de Dortmund : 1. Kobel G., 3. Anton W., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N. (capitaine), 21. Silva F., 24. Svensson D., 25. Weyerman Y.

Remplaçants de Dortmund : 41. Albert M., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 44. Dos Santos E., 30. Dreves P., 22. Gadu J., 40. Inacio S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 18. Nwaneri E., 49. Redjani L., 20. Sabitzer M.

Entraîneur de Dortmund : Kovac N.

En direct0-1 EN DIRECT
30
But refusé pour hors-jeu à Joy-Lance Mikels (Sabah Bakou) !
27
Felix Nmecha (Dortmund) contrôle le ballon près de la limite de la surface et frappe en première intention, mais le ballon s'envole largement au-dessus de la barre. Haut, à côté et complètement hors cadre.
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Umarali Rahmonaliev (Sabah Bakou) frappe depuis l'intérieur de la surface, mais les défenseurs repoussent le ballon.
25
Serhou Guirassy (Dortmund) commet une faute et Javier Alberola siffle pour signaler l'infraction.
24
Joey Veerman (Dortmund) a superbement exécuté un coup franc depuis l'extérieur de la surface. Sa frappe vers le poteau droit a été détournée par Stas Pokatilov, sauvant son équipe d'un but tout fait !
22🟨
Stjve Solvet (Sabah Baku) écope d'un carton jaune pour une faute grossière. Javier Alberola n'a pas hésité à prendre cette décision.
19
Akim Zedadka (Sabah Bakü) frappe au but, mais c'est bloqué par un défenseur.
19
Sabah Baku a joué le corner en retrait.
19
Kahim Perris (Sabah Bakou) a tenté de centrer dans la surface, mais la défense adverse a écarté le danger. Le ballon est sorti des limites du terrain. Sabah Bakou va effectuer un corner.
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Quelle frappe horrible ! Ivan Lepinic (Sabah Baku) retente sa chance — cette fois de bien plus loin, mais même les yeux bandés il n'aurait pas fait pire. Le ballon s'envole dans les tribunes.
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Stas Pokatilov s'envole et capte le ballon sur le corner de Daniel Svensson (Dortmund).
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Julian Ryerson (Dortmund) a tenté de faire une passe à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface, mais la défense adverse a réagi rapidement pour écarter le danger. Le ballon est sorti des limites du terrain. Dortmund a maintenant l'occasion de marquer sur corner.
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Ramy Bensebaini (Dortmund) remarche librement après une frayeur liée à une blessure.
12
Ramy Bensebaini (Dortmund) a besoin de soins médicaux, l'arbitre a donc interrompu le jeu et appelé les médecins sur la pelouse.
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La frappe de Felix Nmecha (Dortmund) de l'extérieur de la surface passe juste à côté. Un arrêt chanceux de Stas Pokatilov empêche le ballon d'entrer au centre.
100-1
But ! Serhou Guirassy (Dortmund) a bien suivi pour reprendre le ballon repoussé dans la surface et a conclu avec précision. Score : 0:1.
9
Quelle occasion ! Le ballon est dans la surface et Serhou Guirassy (Dortmund) reprend de volée, mais sa frappe passe de peu à côté du poteau droit.
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Le jeu est arrêté car Veljko Simic (Sabah Bakou) est signalé hors-jeu.
7
Serhou Guirassy (Dortmund) a reçu le ballon dans une position très dangereuse. Il a contrôlé une passe précise dans la surface et a tiré, mais cela n'a posé aucun problème au gardien et le ballon est passé au-dessus de la barre.
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Une passe précise est arrivée jusqu'à Fabio Silva (Dortmund), qui guettait aux abords de la surface de réparation et a tiré vers le centre du but. Le gardien a détourné le ballon avec un bel arrêt.
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Fabio Silva (Dortmund) a reçu la passe en profondeur dans la surface. Il a tiré puissamment au milieu du but sans même regarder, mais Stas Pokatilov s'est emparé du ballon sans difficulté.
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Kahim Parris (Sabah Baku) pénètre dans la surface, mais ne parvient pas à trouver l'espace pour frapper.
2
Le corner tiré par Dortmund a été neutralisé par un Stas Pokatilov (Sabah Bakou) bien préparé.
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Fabio Silva (Dortmund) a tenté de faire une passe, mais le ballon a été contré. Le ballon est sorti, corner à suivre. Dortmund peut poursuivre ses offensives.
1
L'arbitre siffle et le match commence.
21:45
Enfin les joueurs entrent sur la terrain ! Le Sabah Bâkou va donner le coup d'envoi.
21:45
L'arbitrage du match d'aujourd'hui a été confié à Javier Alberola.
21:45
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
21:45
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue sur notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits de jeu.
Sabah BakouDortmundLigue des championsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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