Sabah Bakou — Dortmund : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre le Sabah Bakou et Dortmund débutera le 20 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Sabah Bakou : 92. Pokatilov S. (capitaine), 37. Du Queiroz, 13. Lepinjica I., 4. McCarthy A., 20. Mikels D., 11. Parris K., 27. Puchacz T., 7. Rakhmonaliev U., 21. Simic V., 3. Solvet S., 80. Zedadka A.

Remplaçants du Sabah Bakou : 9. Aliyev K., 5. Dashdamirov R., 88. Fernandes R., 10. Isayev A., 33. Junior Almeida, 6. Khaybulayev A., 99. Mbina O., 94. Mirzammadov R., 17. Mutallimov T., 8. Nwachukwu C., 1. Ramazanov A., 34. Severina X.

Entraîneur du Sabah Bakou : Dambrauskas V.

Composition de départ de Dortmund : 1. Kobel G., 3. Anton W., 5. Bensebaini R., 17. Chukwuemeka C., 9. Guirassy S., 8. Nmecha F., 26. Ryerson J., 4. Schlotterbeck N. (capitaine), 21. Silva F., 24. Svensson D., 25. Weyerman Y.

Remplaçants de Dortmund : 41. Albert M., 14. Beier M., 7. Bellingham J., 44. Dos Santos E., 30. Dreves P., 22. Gadu J., 40. Inacio S., 39. Mane F., 33. Meyer A., 18. Nwaneri E., 49. Redjani L., 20. Sabitzer M.

Entraîneur de Dortmund : Kovac N.