Werder Brême — Paderborn : compositions et direct commenté
La rencontre entre le Werder Brême et Paderborn, comptant pour la Bundesliga allemande, débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).
Une fois le match lancé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ du Werder Brême : 1. Haine K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 18. Dinkçi E., 32. Friedl M., 10. Füllkrug N., 17. Grüll M., 5. Pieper A., 44. Rögeyer I., 15. Rice L.
Remplaçants du Werder Brême : 38. Erevbenagi P., 26. Itten S., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 34. Soylu D., 23. Stalmach D., 4. Stark N., 8. Weiser M., 3. Wojcik O.
Entraîneur du Werder Brême : Thioune D.
Composition de départ de Paderborn : 15. Noll N., 5. Castañeda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidovic G.
Remplaçants de Paderborn : 6. Baak T., 29. Lippmann S., 11. Michel S., 2. Müller R., 9. Philipp R., 18. Piringer M., 1. Schubert M., 3. Stüker J., 38. Seitler D.
Entraîneur de Paderborn : Kettemann R.
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