Werder Brême — Paderborn : compositions et direct commenté

·37·Sport
Werder Brême — Paderborn : compositions et direct commenté

La rencontre entre le Werder Brême et Paderborn, comptant pour la Bundesliga allemande, débutera le 17 octobre à 18h30 (heure de Tachkent).

Une fois le match lancé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Werder Brême : 1. Haine K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 18. Dinkçi E., 32. Friedl M., 10. Füllkrug N., 17. Grüll M., 5. Pieper A., 44. Rögeyer I., 15. Rice L.

Remplaçants du Werder Brême : 38. Erevbenagi P., 26. Itten S., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 34. Soylu D., 23. Stalmach D., 4. Stark N., 8. Weiser M., 3. Wojcik O.

Entraîneur du Werder Brême : Thioune D.

Composition de départ de Paderborn : 15. Noll N., 5. Castañeda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidovic G.

Remplaçants de Paderborn : 6. Baak T., 29. Lippmann S., 11. Michel S., 2. Müller R., 9. Philipp R., 18. Piringer M., 1. Schubert M., 3. Stüker J., 38. Seitler D.

Entraîneur de Paderborn : Kettemann R.

En direct EN DIRECT
10
Gabriel Vidović (Paderborn) commet une faute très agressive à la récupération du bon, et Robert Schröder siffle.
9
Paderborn montre un superbe jeu d'équipe, contrôlant le ballon avec de nombreuses passes courtes. S'ils veulent trouver une faille en défense et marquer, la patience est le facteur clé.
7
Le corner a été tiré, mais Paderborn n'en a pas profite, le défenseur a dégagé le ballon.
5🟨
Stefano Marino (Paderborn) écope d'un carton jaune.
4
Laurin Curda (Paderborn) fait faute sur son adversaire en le retenant pour stopper l'action.
3
Chuky (Werder Bremen) s'engage trop violemment dans la lutte pour le ballon, et Robert Schröder siffle la faute.
2
Paderborn contrôle actuellement le ballon et conserve l'initiative grâce à des passes précises.
1
C'est parti, le match d'aujourd'hui commence à l'instant.
18:30
Le match est lancé par Paderborn.
18:30
Robert Schröder a été désigné arbitre principal du match d'aujourd'hui, et il fera de son mieux pour arbitrer équitablement et éviter les erreurs.
18:30
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
18:30
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel. Suivez tous les moments forts du match pour ne rien rater. Installez-vous confortablement et bon match.
Werder BrêmePaderbornBundesligaFootballAllemagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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