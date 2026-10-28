Drame à la 90+3e minute : le Borussia Dortmund bat le Werder et se qualifie pour les 1/8 de finale

Un véritable thriller footballistique s'est déroulé dans l'arène légendaire du « Signal Iduna Park » de Dortmund, dans le cadre des 1/16 de finale de la Coupe d'Allemagne. Le club local « Borussia Dortmund » a accueilli l'équipe de « Werder Brême » dans une rencontre qui s'est soldée par une victoire dramatique des hôtes sur le score de 3:2.

Bien que les joueurs de Dortmund aient pris deux buts d'avance, le doublé de Niclas Füllkrug en trois minutes pour les visiteurs a porté le suspense à son comble. Le sort du match a été scellé par un but inscrit dans les arrêts de jeu accordés par l'arbitre.

Un début rapide et le retournement de situation inattendu de Füllkrug

Tout au long de la rencontre, les deux équipes ont offert aux supporters un jeu intensément offensif :

La pression initiale intense des « Abeilles » : Dès la 6e minute, Serhou Guirassy a transformé une passe précise de Julian Ryerson pour ouvrir le score. Peu après, à la 17e minute, Carney Chukwuemeka a profité d'une transmission de Jude Bellingham pour porter le score à 2:0 ;

Le choc de 3 minutes des Brêmois : En seconde période, le « Werder » a montré un réveil brutal — Niclas Füllkrug, affrontant son ancien club, a réduit le score à la 65e minute, puis a égalisé à la 68e minute après une passe de Yuri Regeer, rétablissant l'équilibre au tableau d'affichage (2:2) ;

Le coup décisif à la 90+3e minute : Alors que le match se dirigeait vers les prolongations, le milieu de terrain autrichien Marcel Sabitzer a fait preuve de vivacité dans la surface de réparation adverse, offrant au « Borussia » une victoire dramatique de 3:2.

Résumé du match et avenir dans la compétition

Compétition et étape : Coupe d'Allemagne (DFB-Pokal), 1/16 de finale ;

Stade : « Signal Iduna Park » (Dortmund) ;

Score final : « Borussia Dortmund » — « Werder Brême » 3:2 ;

Buts : Serhou Guirassy (6), Carney Chukwuemeka (17), Marcel Sabitzer (90+3) — Niclas Füllkrug (65, 68) ;

Résultat dans le tournoi : Grâce à cette victoire au caractère, le « Borussia » décroche son billet pour les 1/8 de finale de la Coupe d'Allemagne, tandis que le « Werder Brême » est contraint de mettre fin à son parcours dans le tournoi.

Le but victorieux de Marcel Sabitzer dans les arrêts de jeu a épargné au club de Dortmund le risque d'une prolongation et d'une séance de tirs au but, assurant leur qualification méritée pour le tour suivant.