Drame à la 90+3e minute : le Borussia Dortmund bat le Werder et se qualifie pour les 1/8 de finale

·76·Sport
Drame à la 90+3e minute : le Borussia Dortmund bat le Werder et se qualifie pour les 1/8 de finale

Un véritable thriller footballistique s'est déroulé dans l'arène légendaire du « Signal Iduna Park » de Dortmund, dans le cadre des 1/16 de finale de la Coupe d'Allemagne. Le club local « Borussia Dortmund » a accueilli l'équipe de « Werder Brême » dans une rencontre qui s'est soldée par une victoire dramatique des hôtes sur le score de 3:2.

Bien que les joueurs de Dortmund aient pris deux buts d'avance, le doublé de Niclas Füllkrug en trois minutes pour les visiteurs a porté le suspense à son comble. Le sort du match a été scellé par un but inscrit dans les arrêts de jeu accordés par l'arbitre.

Un début rapide et le retournement de situation inattendu de Füllkrug

Tout au long de la rencontre, les deux équipes ont offert aux supporters un jeu intensément offensif :

  • La pression initiale intense des « Abeilles » : Dès la 6e minute, Serhou Guirassy a transformé une passe précise de Julian Ryerson pour ouvrir le score. Peu après, à la 17e minute, Carney Chukwuemeka a profité d'une transmission de Jude Bellingham pour porter le score à 2:0 ;

  • Le choc de 3 minutes des Brêmois : En seconde période, le « Werder » a montré un réveil brutal — Niclas Füllkrug, affrontant son ancien club, a réduit le score à la 65e minute, puis a égalisé à la 68e minute après une passe de Yuri Regeer, rétablissant l'équilibre au tableau d'affichage (2:2) ;

  • Le coup décisif à la 90+3e minute : Alors que le match se dirigeait vers les prolongations, le milieu de terrain autrichien Marcel Sabitzer a fait preuve de vivacité dans la surface de réparation adverse, offrant au « Borussia » une victoire dramatique de 3:2.

Résumé du match et avenir dans la compétition

  • Compétition et étape : Coupe d'Allemagne (DFB-Pokal), 1/16 de finale ;

  • Stade : « Signal Iduna Park » (Dortmund) ;

  • Score final : « Borussia Dortmund » — « Werder Brême » 3:2 ;

  • Buts : Serhou Guirassy (6), Carney Chukwuemeka (17), Marcel Sabitzer (90+3) — Niclas Füllkrug (65, 68) ;

  • Résultat dans le tournoi : Grâce à cette victoire au caractère, le « Borussia » décroche son billet pour les 1/8 de finale de la Coupe d'Allemagne, tandis que le « Werder Brême » est contraint de mettre fin à son parcours dans le tournoi.

Le but victorieux de Marcel Sabitzer dans les arrêts de jeu a épargné au club de Dortmund le risque d'une prolongation et d'une séance de tirs au but, assurant leur qualification méritée pour le tour suivant.

Borussia DortmundWerder BrêmeCoupe d'AllemagneMarcel SabitzerFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Espagne vs Autriche en play-off, suivi en directEspagne vs Autriche en play-off, suivi en direct2 juillet 23:43Harry Kane signe un triplé en finale de coupe : l'attaquant du Bayern bat des recordsHarry Kane signe un triplé en finale de coupe : l'attaquant du Bayern bat des records24 mai 17:56Harry Kane inscrit un triplé : le Bayern remporte la Coupe d'AllemagneHarry Kane inscrit un triplé : le Bayern remporte la Coupe d'Allemagne24 mai 11:51Harry Kane bat des records avec un triplé historique pour le BayernHarry Kane bat des records avec un triplé historique pour le Bayern24 mai 11:36Uli Hoeneß critique sévèrement les fans du Bayern et de StuttgartUli Hoeneß critique sévèrement les fans du Bayern et de Stuttgart24 mai 02:50Harry Kane signe un triplé : le Bayern remporte la Coupe d'AllemagneHarry Kane signe un triplé : le Bayern remporte la Coupe d'Allemagne24 mai 02:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester