Résultats sensationnels lors de la 3e journée de Bundesliga : changement de leader !

La 3e journée de la Bundesliga allemande s'est achevée dans un tourbillon de drames, de résultats inattendus et de pluie de buts. Le Borussia Dortmund a accueilli Paderborn au Signal Iduna Park, s'imposant largement 3-0 et poursuivant sa course en tête avec un score parfait. Le champion en titre, le Bayer Leverkusen, a fait face à un test difficile à Augsbourg, évitant la défaite in extremis grâce au but salvateur de Patrik Schick à la 89e minute. Le choc de la journée a eu lieu à Fribourg : les locaux ont écrasé le Borussia Mönchengladbach 5-0, s'emparant de la première place du classement. Qui sont les héros de ce week-end de Bundesliga et quels bouleversements ont secoué le tableau ?

Borussia Dortmund — Paderborn (3-0) : doublé de Nmecha et 9 points au compteur

Les joueurs de Dortmund ont été impeccables devant leurs supporters, assurant trois points cruciaux :

Un but rapide dès la 5e minute : En début de match, Fabio Silva a ouvert le score, offrant une avance confortable aux « Abeilles » ;

Le coup de grâce de Felix Nmecha : Felix Nmecha a scellé le sort du match avec deux buts aux 80e et 89e minutes, assurant une large victoire 3-0 ;

3 matchs, 3 victoires : Le club de Dortmund occupe la 2e place avec 9 points, prouvant une fois de plus qu'il est un prétendant sérieux au titre ;

Paderborn dans la zone rouge : Avec seulement 1 point, les visiteurs plongent à la 15e place.

Augsbourg — Bayer Leverkusen (2-2) : le salut de Schick à la 89e minute

Le déplacement a été un véritable test nerveux pour les hommes de Leverkusen :

L'avantage de Kofane et la réponse de Gregoritsch : Bien que Kofane ait ouvert le score à la 18e minute, l'attaquant d'Augsbourg, Gregoritsch, a marqué deux fois en 5 minutes (50e et 55e) au début de la seconde période pour donner l'avantage aux locaux ;

Le drame de la 89e minute : Les protégés de Xabi Alonso ont maintenu la pression, arrachant le match nul 2-2 grâce à une frappe précise du buteur tchèque Patrik Schick à la 89e minute ;

Le Bayer à la 6e place : Après cette perte de points, Leverkusen est 6e avec 4 points, tandis qu'Augsbourg, auteur d'un excellent début, se hisse dans le top 3 avec 7 points.

La sensation de la journée : la victoire écrasante de Fribourg 5-0 et le succès d'Hoffenheim

Les autres rencontres de la journée n'ont pas laissé les fans indifférents :

Fribourg, leader incontesté (5-0) : Fribourg a battu le Borussia Mönchengladbach 5-0 à domicile (doublés d'Engelhardt et Matanovich, un but d'Eggestein). Avec 9 points en 3 matchs, l'équipe prend la tête de la Bundesliga grâce à une meilleure différence de buts ;

Gladbach au fond du gouffre (0 point) : Le club de Mönchengladbach est en crise, occupant la 18e place sans le moindre point après trois journées ;

Hoffenheim — Stuttgart (2-1) : Le doublé de Hlozek a offert une victoire importante aux locaux (le but de Mittelstadt n'a pas pu sauver Stuttgart).

Des noms inattendus en Bundesliga : Fribourg et le Borussia Dortmund dominent le classement. La perte de points des grands clubs et l'intensité des équipes moyennes promettent une compétition sans précédent cette saison.

Selon vous, le Bayer Leverkusen pourra-t-il défendre son titre, ou le Borussia Dortmund et l'étonnant Fribourg prendront-ils le trône ? Le but de Patrik Schick a-t-il sauvé Leverkusen d'une crise majeure ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de la Bundesliga à tous les fans de football !