Villarreal - Elche : compositions et direct commenté

Le match Villarreal - Elche, comptant pour la Liga espagnole, débutera le 17 octobre à 19h15 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Villarreal : 25. Gulácsi P., 11. Akhomach I., 23. Cardona S., 14. Comesaña S., 2. Costa L., 8. Foyth J. (capitaine), 3. Freeman A., 16. Masia K., 10. Moleiro A., 21. Oluwaseyi T., 22. Pérez A.

Remplaçants de Villarreal : 5. Diatta A., 27. El-Jmili N., 28. Gaitán J., 18. Gueye P., 1. Luís Júnior, 9. Mikautadze G., 7. Moreno J., 15. Mouriño S., 6. Navarro P., 20. Romero K., 24. Saliba N., 12. Veiga R.

Entraîneur de Villarreal : Pérez I.

Composition de départ d'Elche : 1. Dituro M., 8. Aguado M., 2. Buba Sangare, 21. Cepeda L., 23. Chust V., 18. Lemar T., 47. Morcillo J., 24. Osorio A., 3. Revivo R., 11. Valera J., 12. Villar G.

Remplaçants d'Elche : 6. Bigas P., 10. Buonanotte F., 29. Juari A., 13. Iturbe A., 17. Josan, 15. Lomonaco K., 16. Neto M., 14. Niño F., 9. Ponce E., 5. Redondo Solari F., 22. Sánchez R., 20. Tete Morente.

Entraîneur d'Elche : Anselmi M.