Le FC Barcelone a officialisé une recrue importante lors du mercato estival. Le club catalan a annoncé la signature définitive d’un contrat de trois ans avec l’expérimenté latéral portugais João Cancelo. Comment le défenseur de 32 ans, qui avait déjà joué en prêt au sein de l’équipe, a-t-il effectué son retour ?

Résiliation du contrat avec Al-Hilal et statut d’agent libre

Le retour de Cancelo en Catalogne a été rendu possible après la résiliation de son contrat avec le club saoudien Al-Hilald’un commun accord. Devenu agent libre, le défenseur a refusé d’autres offres et accepté directement la proposition du FC Barcelone.

Détails du transfert de João Cancelo

Indicateur Paramètres et informations du transfert Joueur João Cancelo (Portugal, latéral) Nouveau club FC Barcelone (Espagne) Durée du contrat Contrat de trois ans (jusqu’à l’été 2029) Ancien club Al-Hilal (contrat résilié) Expérience passée A joué au FC Barcelone en prêt Premier match officiel 23 août, en déplacement pour affronter Elche

Début de la nouvelle saison et place dans l’effectif

L’équipe dirigée par Hans-Dieter Flick compte beaucoup sur l’expérience de Cancelo, capable d’évoluer à haut niveau sur les deux côtés de la défense, pour résoudre ses problèmes défensifs. Le FC Barcelone disputera son premier match officiel de la nouvelle saison de Liga le 23 août à l’extérieur contre Elche, et Cancelo devrait faire son retour à cette occasion.

Selon vous, le retour de João Cancelo dans l’effectif à part entière peut-il renforcer la défense du FC Barcelone au niveau nécessaire pour remporter le titre ?

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