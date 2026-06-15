Rafa Mir condamné à 8,5 ans de prison pour viol

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Rafa Mir condamné à 8,5 ans de prison pour viol

Un autre procès terrible et sensationnel dans le monde du football européen a touché à sa fin. Rafa Mir, l'attaquant bien connu du club espagnol d'Elche, a été reconnu coupable d'un crime grave et condamné à une longue peine de prison. C'est ce qu'a rapporté le journal Marca, l'une des publications sportives les plus prestigieuses et fiables de la péninsule ibérique. Selon les informations officielles, l'attaquant talentueux a été reconnu pleinement coupable d'agression sexuelle et de blessures corporelles graves causées à autrui.

Amende et droit de recours

Il a été indiqué que ce verdict sévère n'est pas encore officiellement entré pleinement en vigueur. Conformément à la législation en vigueur, Rafa Mir et ses avocats conservent le droit de déposer un recours contre cette décision devant les instances judiciaires supérieures.

Le jury a non seulement condamné le footballeur à 8 ans et demi de prison, mais l'a également contraint à verser une lourde amende en espèces à la victime et à l'État d'un montant de 64 mille euros à titre de sanction financière importante.

Grâce au tableau de données analytiques suivant, vous pouvez découvrir en détail l'affaire judiciaire du célèbre footballeur espagnol Rafa Mir et la chronologie de sa riche carrière :

Nom du footballeur accusé

Équipe actuelle et âge

Peine prononcée par le tribunal

Obligation financière (Amende)

Date de la première détention

Clubs célèbres où le joueur a évolué

Rafa Mir

Elche


(28 ans)

8 ans et 6 mois de prison


(Verdict non encore définitif)

64 000 euros

2024


(Après une fête à son domicile)

• Valence, Séville


• Wolverhampton, Nottingham

Détails de la fête dans la villa de luxe et de l'enquête

Les procédures d'enquête criminelle complexes concernant l'attaquant espagnol se sont étalées sur plusieurs années. Les forces de l'ordre ont officiellement arrêté Rafa Mir pour la première fois en 2024. Selon les médias s'appuyant sur les organes d'enquête, cet acte de violence atroce s'est produit lors d'une soirée privée organisée dans la villa luxueuse du footballeur. Le sportif et un proche étaient soupçonnés d'avoir utilisé la force et commis des agressions sexuelles sur deux jeunes filles.

Malheureusement, de tels événements tragiques pourraient mettre un point final à la brillante carrière du footballeur. Pour rappel, Rafa Mir, 28 ans, avait gagné l'affection des supporters en jouant pour plusieurs équipes renommées d'Europe, notamment des grands clubs comme Valence, Séville, Wolverhampton et Nottingham Forest.

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Rafa MirElcheMarcaValenceSéville
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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