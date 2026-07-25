Le FC Barcelone débute sa nouvelle saison par une victoire 4-1

Le FC Barcelone a disputé son premier match de préparation en vue de la nouvelle saison. Les hommes de Hansi Flick se sont imposés 4-1 face au CE Europa lors d'une rencontre organisée à huis clos.

Pour les Catalans, ce match a été l'occasion d'évaluer la condition physique des joueurs et de tester les plans tactiques avant la nouvelle saison.

Le premier match amical s'est déroulé à huis clos

La rencontre s'est jouée le 24 juillet dans le cadre du stage estival du FC Barcelone. L'adversaire des Catalans était le club du CE Europa, basé dans la ville de Barcelone.

Le match contre cette équipe évoluant en troisième division du football espagnol s'est déroulé à huis clos pour les supporters et les médias.

Par conséquent, les compositions d'équipes, les buteurs et les statistiques détaillées du match n'ont pas encore été divulgués.

Les hommes de Flick ont inscrit quatre buts

Le FC Barcelone a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et a décroché une large victoire sur le score de 4-1.

Bien que dans les matches amicaux, le niveau de préparation des joueurs importe plus que le résultat final, marquer quatre buts dès la première rencontre est un signal positif pour l'attaque de l'équipe.

De telles rencontres permettent à Flick de :

évaluer les candidats pour le onze titulaire ;

tester les jeunes joueurs ;

vérifier les ajustements tactiques ;

surveiller la condition physique de l'équipe.

Le premier adversaire officiel de la nouvelle saison : Elche

Les Catalans disputeront leur premier match officiel de la nouvelle saison le 23 août. Le FC Barcelone affrontera Elche lors de cette rencontre.

D'ici là, l'équipe devrait disputer quelques matches de préparation supplémentaires afin de façonner l'effectif optimal pour la saison officielle.

Match Informations Match amical FC Barcelone — CE Europa Score 4-1 Date 24 juillet Premier match officiel 23 août, contre Elche

De nouveaux défis commencent pour le FC Barcelone

La victoire face à Europa est une première étape dans le processus de préparation de l'équipe. Hansi Flick a désormais pour mission d'évaluer correctement l'état des joueurs et de définir l'équipe type avant le début de la saison.

Selon vous, quels resultats obtiendra le FC Barcelone cette saison ? Partagez votre avis dans les commentaires.