Que reconnut Hans-Dieter Flick après le match contre Bâle ?

Le club catalan, qui prépare activement la nouvelle saison, FC Barcelona a battu le club suisse du FC Basel 5-2 lors de son prochain match amical.

Malgré cette large victoire, l’entraîneur du club catalan, Hans-Dieter Flick a appelé à ne pas tirer de conclusions hâtives après la rencontre et a reconnu ouvertement que son équipe n’avait pas encore atteint son rythme idéal.

« Nous n’avons pas pu jouer au rythme voulu » : l’évaluation de Flick

Dans une interview accordée au site officiel du FC Barcelona, le technicien allemand expérimenté a particulièrement insisté sur la résistance de l’adversaire et les lacunes observées pendant le match :

« Je pense que ce fut un très bon test face à un club aussi organisé que le FC Basel, qui cherche à empêcher son adversaire d’imposer son football. Nous allons maintenant analyser le match plus en détail. L’adversaire nous a posé beaucoup de problèmes et nous n’avons pas réussi à jouer avec le rythme et l’intensité souhaités. Nous devons encore améliorer notre jeu et travailler sérieusement sur les lacunes constatées ».

Début de LaLiga : premier adversaire — Elche

Après la fin des matchs amicaux de préparation, les Blaugrana s’apprêtent à disputer leur première rencontre officielle de la nouvelle saison du championnat d’Espagne :

Première journée : FC Barcelona commencera la 1re journée de LaLiga à l’extérieur face à Elche ;

Coup d’envoi : La rencontre débutera dans la nuit du 23 au 24 août, à l’heure de Tachkent, à 00 h 30.

Pour les joueurs de Hans-Dieter Flick, ce match amical a constitué un test important afin de corriger les lacunes tactiques avant la nouvelle saison et d’aborder les rencontres officielles dans une condition physique optimale.

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