Strasbourg — PSG : compositions et direct commenté

45+2 Fin de la première mi-temps.

45 Au moins 1 minute sera ajoutée au temps réglementaire.

44 Pape Demba (Strasbourg) a eu l'occasion de frapper de loin. Sa frappe rasant le sol était cadrée au centre, mais Matvey Safonov est resté vigilant et s'est emparé du ballon sans difficulté.

41 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) tire le corner, mais le gardien s'envole et capte le ballon.

40 Ferran Torres (PSG) a tenté d'éliminer son adversaire, mais il a perdu le ballon.

39 Les défenseurs sont restés vigilants et ont écarté un centre dangereux de Lucas Digne (PSG).

36 Duo Fernandez (PSG) contrôle bien le ballon, mais sa frappe trop molle au centre permet à Filip Jorgensen d'effectuer un arrêt facile.

36 João Neves (PSG) a fait tous les efforts pour reprendre le centre venu de l'autre côté, mais la passe était trop longue et le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Strasbourg va effectuer la touche.

33 Fabio Baldé (Strasbourg) se retrouve seul dans la surface et Osorio lui sert le ballon, mais sa frappe puissante passe tout près du poteau droit. Quelle occasion !

32 Les deux équipes comptent actuellement 6 tirs cadrés chacune. Le nombre total de tirs est pour l'instant de 2:1.

30 Lucas Beraldo (PSG) a bien suivi pour reprendre le ballon repoussé et a tenté sa chance de loin, mais sa frappe a été immédiatement bloquée.

30 Le PSG contrôle le ballon avec des passes courtes et attend le bon moment pour lancer une contre-attaque rapide.

27 Warren Zaïre-Emery (PSG) centre dans la surface, mais Filip Jørgensen sort de sa ligne pour capter le ballon.

27 Après le corner, Lucas Digne (PSG) récupère le ballon et frappe de l'extérieur de la surface, mais un défenseur repousse.

27 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) tire le corner, mais un défenseur intervient.

27 Khvicha Kvaratskhelia (PSG) transmet à Lucas Beraldo, mais il ne parvient pas à dribbler son adversaire dans la surface. L'arbitre accorde un corner pour le PSG.

24 Oso (Strasbourg) a repris le centre dans la surface, mais Matvey Safonov a gagné son duel et a écarté le danger.

20 30:70 – pourcentage de possession.

17 But ! Gessime Yassine sert Giovanni Reyna (Strasbourg), dont la frappe depuis la surface, contrée, trompe Matvey Safonov. 1:0.

16 Giovanni Reyna (Strasbourg) joue le corner en retrait.

15 Giovanni Reyna (Strasbourg) tire un corner imécis dans la surface. Le ballon sort des limites du terrain. Strasbourg aura une autre occasion sur corner.

14 Jayland Mitchell (Strasbourg) adresse une longue passe vers l'avant, mais le ballon pour Dario Essugo est trop appuyé et l'occasion est gâchée. Le ballon sort des limites et le gardien du PSG va dégager.

13 João Neves (PSG) a tenté de trouver Ferran Torres, mais il a trop appuyé sa passe.

12 Après le corner, Khvicha Kvaratskhelia (PSG) a remis le ballon en jeu, mais cela n'a rien donné.

11 Ferran Torres (PSG) place une tête décroisée vers la lucarne sur un centre. Filip Jorgensen réalise une parade magnifique grâce à un réflexe exceptionnel pour empêcher le ballon d'entrer. Le ballon sort en corner. Le PSG va l'exécuter.

11 Le PSG maîtrise le rythme du match grâce à plusieurs passes courtes et précises.

9 Dro Fernandez a centré dans la surface pour Maghnes Akliouche (PSG), mais sa frappe est passée tout près du poteau droit.

7 Filip Jørgensen (Strasbourg) adresse une longue passe vers l'avant, mais force trop son geste et l'action avorte. Le ballon sort en touche, le PSG va la jouer.

6 Abdoulaye Kamara (Strasbourg) tente de progresser, mais un adversaire dégage le ballon.

4 Fabio Balde (Strasbourg) tente sa chance de loin, mais sa frappe s'envole au-dessus de la transversale.

2 Dario Essugo (Strasbourg) est passé tout près ! Il a contrôlé le ballon aux abords de la surface et a tiré, mais sa frappe a frôlé la barre transversale.

2 Illia Zabarnyi (PSG) adresse une longue passe, mais Filip Jörgensen s'empare facilement du ballon.

1 Le match vient de commencer.

20:15 Le match commence, engagé par le PSG.

20:15 Willy Delajod a été désigné comme arbitre principal du match d'aujourd'hui et s'efforcera d'arbitrer équitablement sans commettre d'erreurs.

20:15 Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.