Troyes - Lens : compositions et direct commenté

Le match de Ligue 1 entre Troyes et Lens débutera le 17 octobre à 20h45 (heure de Paris).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Troyes : 33. P. Bitch, 4. M. Dias Jr., 8. M. Diop, 5. P. Gozzi, 10. M. Ifnaoui, 29. D. Karim, 2. L. Marone, 17. A. Mille, 6. A. Monfray (capitaine), 23. T. Nkada, 20. R. Ripart.

Entraîneur de Troyes : S. Dumont.

Composition de départ de Lens : 40. R. Risser, 2. R. Aguilar, 5. A. Bulatovic, 11. O. Edouard, 25. I. Ganiou, 31. S. Sagnan, 22. M. Skoras, 7. F. Sotoca, 10. F. Thauvin (capitaine), 8. Y. Titraoui, 20. J. Todibo.

Entraîneur de Lens : Y. Cahuzac.