«Nous allons surmonter cela !» : Guardiola fait rempart autour de Manchester City après la condamnation du club

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«Nous allons surmonter cela !» : Guardiola fait rempart autour de Manchester City après la condamnation du club

Accusé d'avoir enfreint les règles financières (FFP) de la Premier League pendant neuf années consécutives et reconnu coupable sur tous les points par une commission indépendante, le scandale entourant «Manchester City» a franchi une nouvelle étape. Après avoir passé 10 années brillantes avec l'équipe et quitté le club cet été, l'ancien entraîneur Pep Guardiola a ouvertement soutenu son ancienne équipe et sa direction dans cette situation difficile.

Agissant actuellement en tant qu'ambassadeur international du «City Football Group», le technicien espagnol de 55 ans s'est adressé à des millions de fans à travers le monde, soulignant qu'il soutient fermement l'actuel entraîneur Enzo Maresca, le directeur général Ferran Soriano et le président du club : «Que chaque “Manchester City” fan à travers le monde le sache : je suis là, plus que jamais... Nous allons surmonter cela ensemble». Le club, quant à lui, affirme son innocence et se prépare à faire appel d'ici vendredi, tandis que d'anciens dirigeants du club appellent à la démission immédiate du conseil d'administration actuel.

«9 ans d'accusations, la loyauté de Pep et l'appel à la démission» : 5 points clés du conflit

«Manchester City» : les faits les plus importants concernant la condamnation et le message de Guardiola :

  • Reconnu coupable de toutes les accusations : Une commission indépendante a jugé que «Manchester City» avait enfreint les règles du fair-play financier de la Premier League pendant 9 ans ;

  • Soutien ouvert et loyauté de Pep Guardiola : L'ancien entraîneur a publié un message sur les réseaux sociaux, exprimant son unité totale avec le club, la direction, le nouvel entraîneur Enzo Maresca et les supporters ;

  • Délai d'appel jusqu'à vendredi : La direction des «Citizens» se considère totalement innocente et se prépare à déposer un recours officiel contre la décision ;

  • L'architecte de 20 trophées en 10 ans : La période de succès immenses sous la direction de Guardiola est désormais assombrie par ces enquêtes ;

  • Exigence radicale de l'ancien président : David Bernstein, qui a dirigé le club de 1998 à 2003, a qualifié la situation de «terrible» et a appelé le conseil d'administration actuel à quitter immédiatement ses fonctions.

Classification de l'affaire financière de «Manchester City» et positions des parties

Comparaison des résultats de l'enquête financière, de la réaction de Guardiola et de l'évaluation de l'ancienne direction :

Indicateurs et critères d'analyse

Partie du club et de Pep Guardiola

Conclusion de l'accusation et position de l'opposition (David Bernstein)

Décision officielle de la commission

Rejet de la décision, dépôt d'un appel officiel d'ici vendredi

Entièrement coupable d'avoir enfreint les règles financières pendant 9 ans

Statut de Pep Guardiola

Ancien entraîneur (20 trophées en 10 ans), ambassadeur du «City Football Group»

Spécialiste dont les deux premières saisons correspondent directement à la période d'enquête

Déclaration principale de Pep

«Je suis là, plus que jamais. Nous allons surmonter cela ensemble»

A souligné à plusieurs reprises sa confiance absolue dans les informations de la direction

Équipe et entraîneur actuels

Le staff technique dirigé par Enzo Maresca est pleinement soutenu

La pression sur la direction augmente et une sanction sévère est attendue

Destin du conseil d'administration

Ferran Soriano et le conseil tentent de justifier leurs actions

«C'est absolument terrible, le conseil d'administration doit démissionner immédiatement»

Expertise en droit sportif et financier : quelle sanction attend les «Citizens» ?

Conclusions des avocats spécialisés en sport, des économistes du football et des commentateurs de la presse anglaise :

  • «Le précédent le plus grave de l'histoire de la Premier League» : La condamnation pour neuf années d'infractions financières est bien plus grave que les cas d'Everton et de Nottingham Forest ; si l'appel n'est pas accepté, «Manchester City» pourrait faire face aux sanctions les plus sévères, comme un retrait de points sans précédent, des amendes ou même une relégation en division inférieure ;

  • Le bouclier émotionnel de Guardiola : Bien que Guardiola ait fait ses adieux à «City», sa loyauté envers le club et Ferran Soriano constitue un bouclier de relations publiques très important pour la direction ; par sa déclaration, Pep vise à empêcher la désunion des fans et à protéger l'actuel entraîneur Enzo Maresca d'une pression extérieure excessive ;

  • Crise de la gouvernance d'entreprise : Comme l'a souligné l'ancien président David Bernstein, dans les systèmes de sociétés cotées, après de telles accusations graves, le conseil d'administration est temporairement suspendu ou démissionne ; le processus d'appel et les sanctions potentielles pourraient porter un coup irrémédiable aux contrats de sponsoring, à la politique de transfert et à l'image internationale du club.

Selon vous, la décision de la commission indépendante de la Premier League de reconnaître «Manchester City» coupable est-elle juste, ou s'agit-il d'une manœuvre politique visant à briser l'hégémonie pluriannuelle du club ? Si les accusations sont maintenues, quelle sanction «City» devrait-il recevoir — retrait de points ou relégation ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du conflit majeur qui secoue le football mondial avec tous les passionnés !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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