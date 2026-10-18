Sans victoire depuis août : Manchester United partage les points avec Leeds lors de la 7e journée de Premier League

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Sans victoire depuis août : Manchester United partage les points avec Leeds lors de la 7e journée de Premier League

Dans le cadre de la 7e journée de Premier League, en déplacement, Manchester United a affronté l'un de ses rivaux historiques, Leeds . Dans un match intense et disputé, un score de parité de 1-1 a été enregistré.

Ce résultat prolonge la série sans victoire des Mancuniens dans le tournoi et ne parvient pas à dissiper la crise autour du club.

Le but rapide de Mbeumo et la réponse de Calvert-Lewin

La rencontre a débuté par une pression active et des attaques rapides des visiteurs :

  • Domination en première période : Manchester Uniteda pris l'initiative lors des 45 premières minutes et a ouvert le score à la 35e minute grâce à une frappe précise de Bryan Mbeumo — 0:1 ;

  • Égalisation à la 51e minute : Au début de la seconde période, les hôtes ont intensifié leurs offensives. À la 51e minute, l'attaquant expérimenté Dominic Calvert-Lewin a trouvé le chemin des filets pour rétablir l'équilibre — 1:1 ;

  • Tentatives infructueuses : Dans les minutes restantes, les deux équipes ont créé plusieurs occasions pour inscrire le but de la victoire, mais les défenseurs et les gardiens ont agi avec assurance, préservant le score.

Feuille de match

Premier League. 7e journée

Leeds — Manchester United 1:1

Buts : Calvert-Lewin (51) — Mbeumo (35).

  • Leeds : Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovich, Tanaka (Longstaff, 81), Gudmundsson, Bogle, Ampadu, Okafor (Nmecha, 74), Stach, Calvert-Lewin.

  • Manchester United : Lamens, Martinez (Mazraoui, 46), Yoro, Maguire, Dalot, Baleba (Mount, 74), Tielemans (Cunha, 84), Santos, Diallo, Fernandes, Mbeumo.

Manchester United n'a pas gagné depuis 5 matchs

Les Mancuniens oublient le goût de la victoire en championnat :

  • Une longue série : La série sans victoire des « Red Devils » en Premier League a atteint 5 rencontres consécutives ;

  • Souvenir de la dernière victoire : La dernière victoire du club en championnat remonte au 30 août contre Ipswich Town (5:2) ;

  • Pression au classement : Les pertes de points régulières éloignent Manchester United des places européennes, mettant le staff technique et la direction face à l'urgence de trouver des solutions.

Manchester UnitedLeedsPremier LeagueDominic Calvert-LewinFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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