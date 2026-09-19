Brentford humilie le géant londonien Chelsea 3-0

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Brentford humilie le géant londonien Chelsea 3-0

La 5e journée de Premier League a débuté par une sensation inattendue. Lors du match d'ouverture, Chelsea, le club londonien aux stars multimillionnaires, s'est déplacé sur le terrain d'un Brentford dangereux et prêt à en découdre devant son public. Cependant, les événements sur le terrain ont tourné au cauchemar pour les « Blues » : les hôtes n'ont laissé aucune chance à leur adversaire pendant 90 minutes, s'imposant sur le score fleuve de 3-0 une victoire sensationnelle.

Bien que la première mi-temps soit restée vierge, l'attaque de Brentford s'est enflammée après la pause : Antony a ouvert le score à la 61e minute, l'attaquant brésilien Igor Tiago a doublé la mise à la 83e, et Carvalho a scellé le sort de Chelsea dans le temps additionnel (90+5e). Avec ce succès, Brentford atteint 9 points et grimpe à une surprenante 3e place au classement de la Premier League, tandis que Chelsea subit sa 2e défaite de la saison et chute à la 7e place avec 7 points.

Alors, quelle est la cause du désastre de Chelsea en seconde période, malgré des noms comme Emiliano Martínez, Palmer et Neto ? Comment Brentford a-t-il brisé la défense d'un grand club, et quelle est l'ampleur de l'intrigue avant les prochains tests du 10 octobre ?

« Tempête en seconde période et 3 buts sans réponse » : Chronique du match

Les moments forts du match au Gtech Community Stadium :

  • 61e minute — La frappe décisive d'Antony (1-0) : Antony a conclu avec sang-froid une contre-attaque rapide menée sur l'aile par les locaux pour ouvrir le score ;

  • 83e minute — La domination confirmée par Igor Tiago (2-0) : L'attaquant brésilien a fait preuve de technique dans la surface, éliminant les défenseurs pour inscrire le deuxième but ;

  • 90+5e minute — Le coup de grâce de Carvalho (3-0) : Entré en jeu, Carvalho a profité d'une confusion dans la défense de Chelsea dans les dernières secondes pour fixer le score final ;

  • Duel des gardiens : Le gardien local Kelleher a gardé sa cage inviolée en réalisant plusieurs arrêts cruciaux, tandis qu'Emiliano Martínez a encaissé trois buts en raison des erreurs défensives grossières de ses coéquipiers.

« Les "Bees" sur le podium et les "Blues" en chute libre » : Un tournant au classement

Le paysage de la Premier League après le début de la 5e journée :

  • Brentford dans le TOP 3 : Après cinq journées, les hommes de Thomas Frank totalisent 9 points, intègrent le trio de tête et se mêlent à la course au titre ;

  • 2e défaite pour Chelsea : Malgré les millions dépensés, l'instabilité de la saison maintient les « Blues » à la 7e place avec 7 points ;

  • Manque d'équilibre entre attaque et défense : Le trio Palmer, Rogers et Welbeck a été incapable de percer la défense compacte et organisée de l'adversaire.

Préparation avant la 6e journée : que réserve le 10 octobre aux clubs ?

Calendrier des matchs et analyses d'experts :

  • Chelsea — Bournemouth (10 octobre) : Les Londoniens reçoivent Bournemouth et n'ont d'autre choix que de viser la revanche et une victoire convaincante devant leurs supporters ;

  • Aston Villa — Brentford (10 octobre) : Brentford, sur une dynamique positive, se rendra à Birmingham pour défier la solide équipe d'Aston Villa ;

  • Pression sur le staff technique : La direction et le staff de Chelsea, après avoir perdu des points à deux reprises, devront revoir leurs plans tactiques et leurs options de banc.

Cette victoire historique 3-0 de Brentford sur Chelsea prouve une fois de plus que les notions de « grand » et d'« outsider » s'estompent en Premier League, chaque journée offrant son lot de drames.

Selon vous, la défaite cuisante de Chelsea face à Brentford est-elle due à une erreur tactique de l'entraîneur ou à l'apathie des joueurs ? L'élan actuel de Brentford leur permettra-t-il de rester en zone européenne jusqu'à la fin de la saison ? Partagez vos analyses dans les commentaires et diffusez ce résumé de la sensation de la Premier League à tous vos amis fans de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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