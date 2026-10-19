Un événement historique et mémorable s'est produit dans le cadre de la Premier League anglaise (EPL). Brighton milieu de terrain Diego Gomez «Crystal Palace» a stupéfié les supporters en décochant une frappe précise d'une distance sans précédent lors du match contre cette équipe.

Selon les calculs des experts, Gomez a marqué depuis environ 51 mètres de distance, ce qui place ce résultat parmi les buts inscrits de la plus longue distance dans l'histoire de la Premier League moderne.

Le meilleur résultat depuis le record de Wayne Rooney : une première depuis 2017

Ce super but inhabituel a été inscrit dans les annales du football anglais comme un nouveau record :

Le tir le plus lointain depuis Rooney : La dernière fois qu'un tel but officiel de longue distance a été marqué en EPL remonte à novembre 2017, lorsque le légendaire Wayne Rooney, sous le maillot d'Everton, a marqué contre West Ham depuis 58 mètres provoquant une sensation mondiale ;

Un tir en début de match : Diego Gomez a réalisé cet exploit dès la 7e minute de la rencontre, remarquant que le gardien adverse était avancé, et a ainsi inscrit le deuxième but du match ;

Une exécution parfaite : La trajectoire et la précision du ballon font de ce but le principal candidat au prix du plus beau but de la saison.

Une autre large victoire de Brighton et 5 buts

Inspirées par ce super but, les « Seagulls » n'ont laissé aucune chance à leur adversaire pour le reste du match :

«Crystal Palace» a encaissé 5 buts : Maintenant une domination totale tout au long de la rencontre, Brighton a conclu le match par une large victoire avec 5 buts marqués ;

Deuxième large succès de la saison : L'équipe a battu son adversaire sur un large score pour la deuxième fois cette saison en EPL — auparavant, les « Seagulls » avaient déjà battu le Coventry de Frank Lampard sur le même score.

Un grand test contre Liverpool à venir

Après une victoire aussi brillante et stimulante, Brighton fait face à l'un des défis les plus difficiles de la compétition :