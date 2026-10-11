Analyse des 5 derniers matchs avant le choc Liverpool vs Manchester City

·75·Sport
Analyse des 5 derniers matchs avant le choc Liverpool vs Manchester City

Aujourd'hui, le 11 octobre, dans le cadre de la 6e journée de Premier League, aura lieu l'une des rencontres les plus attendues de la saison par des millions de fans. Dans l'arène légendaire d'Anfield à Liverpool, deux géants prétendants au titre s'affrontent : Liverpool et Manchester City se font face.

Ce choc intense et crucial sera arbitré par Chris Kavanagh .

Quand et à quelle heure commence le match ?

Détails et horaires de la rencontre :

  • Compétition et étape : Premier League, choc de la 6e journée ;

  • Stade : Liverpool, stade d'Anfield ;

  • Heure de début : Aujourd'hui à 20h30;

  • Arbitre principal : Chris Kavanagh.

Les 5 derniers duels : Intensité et festival de buts

En examinant les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, on constate qu'aucun match nul n'a été enregistré. L'avantage est du côté des « Citizens » :

  • 4 avril 2026 (FA Cup, quarts de finale) : Manchester City— Liverpool 4:0;

  • 8 février 2026 (PL, 25e journée) : Liverpool — Manchester City 1:2;

  • 9 novembre 2025 (PL, 11e journée) : Manchester City — Liverpool 3:0;

  • 23 février 2025 (PL, 26e journée) : Manchester City — Liverpool 0:2;

  • 1er décembre 2024 (PL, 13e journée) : Liverpool — Manchester City 2:0.

Que disent les chiffres ?

  • Ratio de victoires : Sur les cinq dernières confrontations, Manchester City en a remporté 3, et Liverpool 2 ;

  • 3 victoires consécutives : Les Mancuniens ont remporté leurs trois derniers matchs officiels contre les Merseysiders, marquant un total de 9 buts et n'en concédant qu'un seul ;

  • Le facteur Anfield : Liverpool, porté par la pression de ses supporters à domicile, compte mettre fin à cette série victorieuse de City pour prendre l'avantage au classement.

La bataille tactique entre deux entraîneurs de haut niveau et un football offensif sans compromis promettent une véritable fête ce soir en Premier League.

LiverpoolManchester CityPremier LeagueChris KavanaghFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Erling Haaland se moque de son rival acharné avant le choc à AnfieldErling Haaland se moque de son rival acharné avant le choc à AnfieldAujourd'hui 14:03«Nous allons surmonter cela !» : Guardiola fait rempart autour de Manchester City après la condamnation du club«Nous allons surmonter cela !» : Guardiola fait rempart autour de Manchester City après la condamnation du club30 septembre 19:37Brentford humilie le géant londonien Chelsea 3-0Brentford humilie le géant londonien Chelsea 3-019 septembre 07:08Composition probable de Manchester City contre Liverpool — Husanov sera-t-il titulaire ?Composition probable de Manchester City contre Liverpool — Husanov sera-t-il titulaire ?Hier 14:26Les détails des négociations secrètes entre Manchester City et la Premier League révélésLes détails des négociations secrètes entre Manchester City et la Premier League révélésHier 11:10Maresca dévoile son plan contre Liverpool malgré le tumulteMaresca dévoile son plan contre Liverpool malgré le tumulte9 octobre 17:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City