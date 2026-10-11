Analyse des 5 derniers matchs avant le choc Liverpool vs Manchester City

Aujourd'hui, le 11 octobre, dans le cadre de la 6e journée de Premier League, aura lieu l'une des rencontres les plus attendues de la saison par des millions de fans. Dans l'arène légendaire d'Anfield à Liverpool, deux géants prétendants au titre s'affrontent : Liverpool et Manchester City se font face.

Ce choc intense et crucial sera arbitré par Chris Kavanagh .

Quand et à quelle heure commence le match ?

Détails et horaires de la rencontre :

Compétition et étape : Premier League, choc de la 6e journée ;

Stade : Liverpool, stade d'Anfield ;

Heure de début : Aujourd'hui à 20h30 ;

Arbitre principal : Chris Kavanagh.

Les 5 derniers duels : Intensité et festival de buts

En examinant les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, on constate qu'aucun match nul n'a été enregistré. L'avantage est du côté des « Citizens » :

4 avril 2026 (FA Cup, quarts de finale) : Manchester City— Liverpool 4:0 ;

8 février 2026 (PL, 25e journée) : Liverpool — Manchester City 1:2 ;

9 novembre 2025 (PL, 11e journée) : Manchester City — Liverpool 3:0 ;

23 février 2025 (PL, 26e journée) : Manchester City — Liverpool 0:2 ;

1er décembre 2024 (PL, 13e journée) : Liverpool — Manchester City 2:0.

Que disent les chiffres ?

Ratio de victoires : Sur les cinq dernières confrontations, Manchester City en a remporté 3 , et Liverpool 2 ;

3 victoires consécutives : Les Mancuniens ont remporté leurs trois derniers matchs officiels contre les Merseysiders, marquant un total de 9 buts et n'en concédant qu'un seul ;

Le facteur Anfield : Liverpool, porté par la pression de ses supporters à domicile, compte mettre fin à cette série victorieuse de City pour prendre l'avantage au classement.

La bataille tactique entre deux entraîneurs de haut niveau et un football offensif sans compromis promettent une véritable fête ce soir en Premier League.