Erling Haaland se moque de son rival acharné avant le choc à Anfield

Avant le choc de la 6e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City , le buteur des « Citizens » Erling Haaland a lancé une pique cinglante à ses rivaux. En évoquant la pression à Anfield, la star norvégienne a ouvertement trollé son voisin, Manchester United, en faisant semblant d'oublier son nom.

beIN SPORTS , Haaland a évoqué avec le sourire ce qu'il attend de l'ambiance à Anfield.

La pique d'Haaland : « C'était qui ? Manchester United ? »

La machine à buts norvégienne a souligné que la pression adverse donne aux joueurs de City une dose d'adrénaline et de motivation supplémentaire :

S'attendre à une atmosphère hostile : « J'espère que l'ambiance sera vraiment hostile. Manchester City doit vivre cela quand il vient à Anfield pour affronter Liverpool », a déclaré l'attaquant ;

Un tacle cruel envers le rival : Au cours de l'entretien, il s'est ouvertement moqué de son rival en derby : « Un peu comme notre... euh... euh... c'était qui ? Notre match contre Manchester United ».

Supériorité psychologique : Les propos ironiques d'Haaland ont non seulement chauffé les tribunes de Liverpool, mais ont également suscité de vives réactions dans la partie rouge de Manchester.

Choc en Premier League : Quand et à quelle heure se joue le match ?

Ce duel entre les deux prétendants est crucial pour la course au titre :

Compétition et journée : Premier League, 6e journée ;

Stade : Le célèbre stade d'Anfield à Liverpool ;

Heure de coup d'envoi : La rencontre débute aujourd'hui, le 11 octobre à 20h30 heure de Tachkent .

La rivalité intense de ces dernières années, l'esprit combatif d'Haaland et la pression d'Anfield garantissent un spectacle footballistique de haut vol.