Le Betis intègre le top 3 lors de la 6e journée de Liga, Villarreal s'impose avec caractère à Malaga

Deux confrontations majeures de la 6e journée de La Liga ont considérablement modifié l'équilibre du classement. À Séville, les hommes de Manuel Pellegrini, le Betis, ont accueilli Getafe et ont décroché une précieuse victoire 1-0 au terme d'un match intense. Le sort de la rencontre a été scellé par l'unique but d'Abde Ezzalzouli dans les dernières secondes de la première mi-temps.

Grâce à ce succès crucial, les « verdiblancos » portent leur total à 15 points, grimpant à la 3e place du classement, tout en poursuivant le duo de tête composé du FC Barcelone et du Real MadridDans un autre duel bouillant disputé en parallèle, Villarreal, en déplacement à Malaga, a fait preuve d'un caractère exemplaire pour signer une remontada classique : mené au score après le but de Carlos à la 12e minute, le « sous-marin jaune » a renversé les hôtes 3-1 grâce au talent de Moleiro et de Gueye (auteur d'un doublé).

Alors, les ambitions de titre du Betis sont-elles réalistes, comment Villarreal s'extirpe-t-il du bas de tableau et pourquoi le carton rouge de Mario Martin a-t-il laissé Getafe impuissant ?

« La frappe d'Abde et l'expulsion de Martin » : Un 1-0 dramatique à Séville

Les moments forts du match entre le Betis et Getafe :

Le but décisif à la 45e minute : Juste avant la pause, l'ailier marocain Abde Ezzalzouli a percé la défense adverse pour offrir une victoire capitale au Betis ;

La force d'Isco et de Ceballos : Très actifs au milieu de terrain, Isco et son remplaçant Dani Ceballos ont maintenu l'initiative de l'équipe jusqu'au bout ;

87e minute — carton rouge : En fin de match, Mario Martin, joueur de Getafe, a perdu son sang-froid et a été expulsé, ruinant les derniers espoirs des visiteurs de revenir au score ;

15 points et une 3e place : Le club sévillan rejoint les leaders de la Liga, s'installant solidement dans la course au titre et aux places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Remontada à Malaga : La tempête de 5 minutes du « sous-marin jaune »

Chronique et tournants tactiques du match Malaga - Villarreal (1-3) :

Un début serein de Carlos (12e minute) : Les locaux ont conclu une attaque rapide avec succès, mettant Villarreal en difficulté ;

La réponse de Moleiro (40e minute) : La pression des visiteurs a fini par payer en fin de première période, Alberto Moleiro rétablissant l'équilibre ;

Le doublé parfait de Gueye (45e et 86e minutes) : Après avoir donné l'avantage à son équipe avant la pause, Gueye a scellé le score en transformant un penalty en fin de match ;

La défense de Gulácsi et Saliba : Les arrêts décisifs de Péter Gulácsi et la solidité défensive menée par William Saliba n'ont laissé aucune chance aux attaquants de Malaga en seconde période.

Classement et analyse des experts

Le bilan des experts et analystes espagnols après la 6e journée de Liga :

Le jeu pragmatique du Betis : Bien que ne créant pas une multitude d'occasions, la capacité de l'équipe de Manuel Pellegrini à préserver le résultat montre qu'elle peut sérieusement prétendre aux médailles cette saison ;

Le réveil de Villarreal : Pour les visiteurs, qui pointaient à la 14e place avec 5 points, cette victoire à Malaga pourrait être le tournant décisif pour sortir de la crise ;

La zone dangereuse pour Malaga et Getafe : Les deux équipes battues se rapprochent dangereusement de la zone rouge en raison d'erreurs défensives grossières et d'un manque d'efficacité.

Ces confrontations à Séville et Malaga prouvent une fois de plus qu'en Liga, non seulement les grands clubs, mais chaque équipe se bat jusqu'au bout pour chaque point.

Selon vous, la montée du Betis à la 3e place et leur jeu stable leur permettront-ils de rivaliser réellement avec le Real et le Barça cette saison ? Villarreal pourra-t-il revenir dans la zone européenne après cette brillante remontada à l'extérieur ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cette analyse des matchs de Liga avec tous vos amis fans de football !