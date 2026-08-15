Légionnaires américains : Ricardo Pepi peut mener le PSV, Yunus Musah l’AC Milan vers le succès

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Légionnaires américains : Ricardo Pepi peut mener le PSV, Yunus Musah l’AC Milan vers le succès

Avec le début de la saison des clubs européens et du nouveau cycle de la Coupe du monde, la présence des joueurs de l’équipe des États-Unis sur la scène internationale revient au centre de l’attention. Selon GOAL, cette saison sera une période décisive pour les représentants de la sélection, qui devront pleinement s’affirmer et gagner une place de titulaire. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Les championnats des Pays-Bas, d’Écosse et de Croatie ont déjà débuté, tandis que la Liga les rejoindra dans les prochains jours. Dans ce contexte, les principaux représentants du football américain cherchent à obtenir de bons résultats avec leurs clubs et à renforcer leur position sur le marché des transferts.

Le nouveau défi du PSV et la responsabilité de Ricardo Pepi

Après avoir remporté le titre avec 19 points d’avance sur ses poursuivants la saison dernière, le PSV vise un quatrième championnat consécutif. Toutefois, le début de saison du club par un match nul a suscité des inquiétudes chez ses dirigeants.

Pour le club d’Eindhoven, où Earnie Stewart occupe le poste de directeur sportif, cette période représente une phase de transition. Les départs de joueurs majeurs comme Malik Tillman et Ismael Saibari, ainsi que les rumeurs de transfert concernant Ricardo Pepi et Sergiño Dest, ne sont pas sans conséquence pour l’équipe.

Pour l’instant toujours au PSV, Ricardo Pepi et Sergiño Dest devraient devenir des figures clés pour aider l’équipe de Peter Bosz à sortir de la crise. S’ils ne parviennent pas à retrouver leur meilleur niveau, la pression sur le club augmentera fortement.

Yunus Musah et sa nouvelle opportunité

Yunus Musah, qui peine à trouver sa place en Italie et était auparavant considéré comme un joueur important de l’équipe des États-Unis, met également ses qualités à l’épreuve cette saison. Avec l’AC Milan, il bénéficie d’une nouvelle occasion de s’imposer sous les ordres du nouvel entraîneur.

Le milieu de terrain, qui cherche à gagner la confiance du staff lors des matchs de pré-saison, devra montrer ses meilleures qualités face à des grands clubs comme Manchester United. Cela devrait constituer l’un des principaux facteurs déterminant son avenir en Italie.

En conclusion, cette saison sur les pelouses européennes sera décisive pour les footballeurs américains, qui cherchent à faire franchir un nouveau cap à leur carrière et à consolider leur statut en sélection.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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