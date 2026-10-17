Le FC Barcelone écrase le Betis 5-2 et consolide sa place de leader en Liga

Le choc de la 9e journée de La Liga espagnole s'est transformé en un véritable festival de buts et en un duel intense. L'équipe catalane du FC Barcelone s'est déplacée sur la pelouse de son coriace rival, le Betis , troisième au classement, et a décroché une large victoire 5-2 dans un match spectaculaire riche en 7 buts.

Après ce succès à l'extérieur, les hommes de Hansi Flick portent leur total à 27 points et s'installent seuls en tête du classement du championnat.

Buts rapides, intensité et 5 buteurs différents

La rencontre a débuté sous une pression offensive immédiate :

Le but rapide de Yamal : Dès la 10e minute, Lamine Yamal a ouvert le score pour donner l'avantage aux Catalans ;

Égalisation en première période et réponse de Rodri : Bien que Gomez ait rétabli l'équilibre pour le Betis à la 27e minute, Rodri a inscrit le deuxième but des « Blaugrana » juste avant la pause, à la 41e minute ;

Frappes en début de seconde période : À la 51e minute, Jesus a porté le score à 3-1, mais deux minutes plus tard, Abde a réduit l'écart pour relancer le suspense — 2-3 ;

Expulsion et buts décisifs : À la 60e minute, le milieu de terrain adverse Bernal a été expulsé. En supériorité numérique, le FC Barcelone a rapidement scellé le match : Eric Garcia à la 62e minute, puis Dani Olmo à la 81e minute, ont fixé le score final à 2-5.

Feuille de match

La Liga. 9e journée

Betis — FC Barcelone 2:5

Buts: Gomez (27), Abde (53) — Yamal (10), Rodri (41), Jesus (51), Eric Garcia (62), Olmo (81).

Expulsion : Bernal (60, Betis).

Betis : Vallas, Bellerin (Ortiz, 70), Lorente, Gomez, Fran Garcia, Bernal, Ceballos (Deossa, 46), Fornals (Fidalgo, 70), Lo Celso (Riquelme, 64), Abde, Gucho Hernandez (Perrott, 64).

FC Barcelone : Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, Espart, Pedri, Fermin Lopez (Olmo, 62), Rodri, Jesus (Gavi, 80), Adeyemi (Gordon, 62), Yamal (Raphinha, 70).

Classement : La domination absoluedes Catalans

À l'issue de la 9e journée, la situation en haut de tableau de la Liga devient encore plus passionnante :