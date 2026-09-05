«Drame à Séville» : Le Real Madrid s'incline face au Betis

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«Drame à Séville» : Le Real Madrid s'incline face au Betis

Une sensation inattendue a marqué la 4e journée de La Liga : le Real Madrid, qui avait débuté la saison avec trois victoires consécutives, a été battu 0-1 sur la pelouse du Betis. Le dénouement dramatique, qui a choqué les supporters, est survenu à la 90+4e minute : la star de l'équipe, Kylian Mbappé n'a pas réussi à transformer le penalty qui aurait pu assurer un match nul inespéré.

Le coup décisif de Perrott et le choc de la 90+4e minute

Le match à Séville est resté tendu et nerveux jusqu'aux dernières secondes :

  • Le héros sorti du banc : Entré en jeu à la 69e minute à la place de Hernandez, l'attaquant Troy Perrott a marqué contre Thibaut Courtois à la 81e minute, offrant l'avantage aux locaux (1-0) ;

  • L'erreur de Mbappé : Dans les arrêts de jeu, les Madrilènes ont assiégé le but adverse et l'arbitre a accordé un penalty à la 90+4e minute. Cependant, face au gardien, Kylian Mbappéa manqué sa tentative, gâchant ainsi la dernière chance de sauver le « club royal » ;

  • L'héroïsme de la défense du Betis : Le gardien Valles et la ligne défensive ont neutralisé avec sang-froid toutes les tentatives du trio offensif composé de Vinícius, Mbappé et Bellingham.

Pourquoi le onze étoilé n'a-t-il pas fonctionné ? Le faux pas madrilène

Bien que l'entraîneur du Real ait aligné son équipe la plus forte, la précision a manqué dans le dernier geste :

  • Déséquilibre en défense et au milieu : Si Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella composaient la défense, le milieu était orchestré par Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Arda Güler. Mais le jeu physique du Betis a perturbé les plans madrilènes ;

  • Pluie de cartons jaunes : Les deux équipes se sont livrées un combat intense. Arda Güler (45e), Ibrahima Konaté (55e) et Eduardo Camavinga (62e) ont été avertis côté madrilène, tandis que Bernal, Roca et Natan ont reçu un carton jaune côté local.

Classement : Égalité de points et suspense accru

Après ce choc, la situation en haut du tableau de La Liga s'est resserrée :

  • Le Real reste 2e : Ayant concédé ses premiers points de la saison, le club madrilène reste à la 2e place avec 9 points ;

  • Le Betis parmi les grands : Grâce à cette victoire retentissante, l'équipe de Séville atteint également 9 points et se hisse à la 3e place du classement selon la différence de buts.

Selon vous, Kylian Mbappéa-t-il été victime de la pression sur ce penalty, ou le Real manque-t-il encore de cohésion en attaque ? Cette défaite sera-t-elle un coup dur pour la course au titre ? Donnez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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