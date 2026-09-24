La Liga annonce les nommés pour le titre d'entraîneur du mois de septembre : Qui mérite le plus ?

Alors que les rencontres intenses de septembre touchent à leur fin en Liga, la direction de l'organisation a officiellement annoncé les trois finalistes pour le prix de l'entraîneur du mois (Coach of the Month). Parmi ce trio, Hans-Dieter Flick, le coach du FC Barcelone, est le grand favori grâce à son football offensif inégalé : son équipe a enregistré 4 victoires en 4 matchs, inscrivant 19 buts (différence de buts : 19:5). Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, est le deuxième candidat avec 3 victoires et 1 défaite (différence de buts : 9:4).

La liste des candidats est complétée par l'expérimenté « Ingénieur » Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis de Séville : il a réalisé une série sans défaite en septembre avec 3 victoires et 1 nul (différence de buts : 5:2). Selon le règlement officiel, le vainqueur sera déterminé par les votes des fans et d'un jury d'experts. Rappelons qu'en août, ce prix prestigieux avait été décerné à Kike Flores, l'entraîneur d'Alavés.

Alors, la tempête de 19 buts de Hans-Dieter Flick lui garantira-t-elle le titre d'entraîneur du mois, ou le parcours sans défaite de Pellegrini créera-t-il la surprise ?

« 19 buts de Flick, l'invincibilité de Pellegrini et la pression de Simeone » : 5 points clés de la course aux entraîneurs

Faits et chiffres les plus importants sur les candidats annoncés par la Liga :

Le résultat à 100 % de Flick : Sous la direction de Hans-Dieter Flick, le FC Barcelone a remporté les 4 matchs de septembre, accumulant 12 points sur 12 ;

Pluie de buts des Catalans : Le Barça est devenu une machine offensive absolue en marquant 19 buts en un seul mois (soit près de 5 buts par match) ;

Manuel Pellegrini invaincu : L'entraîneur du Betis a obtenu 3 victoires et 1 nul en 4 rencontres, propulsant son équipe parmi les leaders ;

Diego Simeone dans le trio de tête : Le coach de l'Atlético a enregistré 3 victoires convaincantes et rejoint la lutte avec une différence de 9 buts ;

Le vainqueur d'août était différent : Lors du premier mois de la saison, le prix a été remporté de manière inattendue par l'entraîneur d'Alavés, Kike Flores.

Liga — Septembre 2026 : Comparaison des candidats au prix d'entraîneur du mois

Analyse des résultats, de l'efficacité et des indicateurs tactiques des trois techniciens en septembre :

Entraîneur et club Matchs joués Victoires / Nuls / Défaites Différence de buts Points accumulés Taux de réussite Hans-Dieter Flick (FC Barcelone) 4 matchs 4 victoires, 0 nul, 0 défaite 19 : 5 (+14) 12 points (max) 100 % Manuel Pellegrini (Real Betis) 4 matchs 3 victoires, 1 nul, 0 défaite 5 : 2 (+3) 10 points 83,3 % Diego Simeone (Atlético de Madrid) 4 matchs 3 victoires, 0 nul, 1 défaite 9 : 4 (+5) 9 points 75 % Kike Flores (Alavés) — — Vainqueur d'août — Détenteur actuel du prix

Expertise footballistique et analyse tactique : Qui mérite le plus le prix de septembre en Liga ?

Conclusions des commentateurs et experts du football espagnol :

Le système de déconstruction de Hans-Dieter Flick : Le technicien allemand a parfaitement combiné la rigueur allemande et l'attaque rapide catalane au FC Barcelone ; marquer 19 buts en 4 matchs est une performance fantastique rare dans la Liga moderne, faisant de Flick le favori n°1 ;

La maîtrise pragmatique de Manuel Pellegrini : Bien que l'effectif du Betis ne soit pas aussi coûteux que celui des grands clubs, le Chilien surnommé « l'Ingénieur » a construit un équilibre parfait en défense (seulement 2 buts encaissés en 4 matchs) ; c'est un résultat majeur avec un budget modeste ;

La stabilisation de Simeone et de l'Atlético : Malgré une défaite, Simeone a amélioré le potentiel offensif de l'équipe (9 buts) et consolidé sa place dans le top 4 ; cependant, cette défaite le place derrière Flick ;

Processus de vote et facteur fans : Le sort du prix dépend des votes combinés des fans et des experts professionnels ; La base de fans mondiale duFC Barcelone et le football spectaculaire produit augmentent les chances de victoire de Flick à plus de 90 %.

Les résultats de septembre ont clairement montré que les batailles tactiques entre entraîneurs en Liga ont atteint un nouveau niveau d'intensité.

Selon vous, au vu des résultats et des statistiques, qui mérite le plus le prix d'entraîneur du mois de septembre parmi ces trois candidats : Hans-Dieter Flick avec ses 19 buts ou l'invaincu Manuel Pellegrini ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du championnat espagnol avec tous les passionnés de football !